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ВСУ усилили атаки на объекты энергетики, заявили в МИД

ВСУ усилили атаки на объекты энергетики, заявили в МИД - 18.08.2026, ПРАЙМ

ВСУ усилили атаки на объекты энергетики, заявили в МИД

Вооруженные формирования Украины усилили атаки на гражданские объекты энергетики, нанося удары по узловым распределительным подстанциям, что привело к... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T07:15+0300

2026-08-18T07:15+0300

2026-08-18T07:15+0300

запорожская область

крым

херсонская область

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вооруженные формирования Украины усилили атаки на гражданские объекты энергетики, нанося удары по узловым распределительным подстанциям, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в ряде регионов России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Атаки на ключевые распределительные узлы и электроподстанции спровоцировали масштабный коммунальный кризис, в результате которого перебои с энерго- и водоснабжением затронули сотни тысяч мирных жителей в Херсонской, Запорожской областях и Республике Крым", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости. Наиболее масштабные отключения зафиксированы в Донецкой Народной Республике (более 1,2 миллиона абонентов), Брянской области (25 тысяч), Луганской Народной Республике (25 тысяч) и Запорожской области (23 тысячи). В Брянской области в результате удара по ТЭЦ нарушено теплоснабжение социальных учреждений. В Крыму из-за удара по подстанции "Восточная" без света остались 191,6 тысячи жителей семи муниципалитетов. В Херсонской области в Каирах, Горностаевке и Заводовке электричество удавалось подавать раз в две недели примерно на сутки, после чего населенные пункты снова оставались обесточенными.

запорожская область

крым

херсонская область

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запорожская область, крым, херсонская область