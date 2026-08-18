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ВСУ усилили атаки на объекты энергетики, заявили в МИД
ВСУ усилили атаки на объекты энергетики, заявили в МИД - 18.08.2026, ПРАЙМ
ВСУ усилили атаки на объекты энергетики, заявили в МИД
Вооруженные формирования Украины усилили атаки на гражданские объекты энергетики, нанося удары по узловым распределительным подстанциям, что привело к... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T07:15+0300
2026-08-18T07:15+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вооруженные формирования Украины усилили атаки на гражданские объекты энергетики, нанося удары по узловым распределительным подстанциям, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в ряде регионов России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Атаки на ключевые распределительные узлы и электроподстанции спровоцировали масштабный коммунальный кризис, в результате которого перебои с энерго- и водоснабжением затронули сотни тысяч мирных жителей в Херсонской, Запорожской областях и Республике Крым", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Наиболее масштабные отключения зафиксированы в Донецкой Народной Республике (более 1,2 миллиона абонентов), Брянской области (25 тысяч), Луганской Народной Республике (25 тысяч) и Запорожской области (23 тысячи). В Брянской области в результате удара по ТЭЦ нарушено теплоснабжение социальных учреждений.
В Крыму из-за удара по подстанции "Восточная" без света остались 191,6 тысячи жителей семи муниципалитетов. В Херсонской области в Каирах, Горностаевке и Заводовке электричество удавалось подавать раз в две недели примерно на сутки, после чего населенные пункты снова оставались обесточенными.
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запорожская область, крым, херсонская область
Запорожская область, КРЫМ, Херсонская область
ВСУ усилили атаки на объекты энергетики, заявили в МИД
Посол Мирошник: ВСУ усилили атаки на гражданские объекты энергетики
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вооруженные формирования Украины усилили атаки на гражданские объекты энергетики, нанося удары по узловым распределительным подстанциям, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в ряде регионов России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Атаки на ключевые распределительные узлы и электроподстанции спровоцировали масштабный коммунальный кризис, в результате которого перебои с энерго- и водоснабжением затронули сотни тысяч мирных жителей в Херсонской, Запорожской областях и Республике Крым", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Наиболее масштабные отключения зафиксированы в Донецкой Народной Республике (более 1,2 миллиона абонентов), Брянской области (25 тысяч), Луганской Народной Республике (25 тысяч) и Запорожской области (23 тысячи). В Брянской области в результате удара по ТЭЦ нарушено теплоснабжение социальных учреждений.
В Крыму из-за удара по подстанции "Восточная" без света остались 191,6 тысячи жителей семи муниципалитетов. В Херсонской области в Каирах, Горностаевке и Заводовке электричество удавалось подавать раз в две недели примерно на сутки, после чего населенные пункты снова оставались обесточенными.