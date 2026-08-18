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Выручка Baidu во II квартале упала на 4%

Выручка Baidu во II квартале упала на 4% - 18.08.2026, ПРАЙМ

Выручка Baidu во II квартале упала на 4%

Выручка китайской технологической компании Baidu сократилась во втором квартале 2026 года на 4% в годовом выражении, что стало пятым кварталом снижения подряд,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T15:29+0300

2026-08-18T15:29+0300

2026-08-18T15:29+0300

сша

baidu

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Выручка китайской технологической компании Baidu сократилась во втором квартале 2026 года на 4% в годовом выражении, что стало пятым кварталом снижения подряд, следует из финансовой отчетности. Согласно данным компании, последний раз годовой рост выручки Baidu за квартал был зафиксирован в первом квартале прошлого года - на 3%. Объем выручки в апреле-июне текущего года составил 31,325 миллиарда юаней, или 4,617 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в среднем в 31,96 миллиарда юаней. В том числе выручка от основного бизнеса снизилась также на 4% к прошлому году, до 25,2 миллиарда юаней (3,71 миллиарда долларов), включая доход от базового бизнеса на основе ИИ в 12,5 миллиарда юаней (1,84 миллиарда долларов), что на 25% больше, чем год назад. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за квартал упала втрое, до 2,319 миллиарда юаней (342 миллиона долларов). Во втором полугодии выручка снизилась на 3%, до 63,4 миллиарда юаней (9,344 миллиарда долларов). Приходящаяся на акционеров чистая прибыль за шесть месяцев снизилась в 2,6 раза, до 5,764 миллиарда юаней (850 миллионов долларов). На предторгах в США акции компании дешевеют на 7,4%. Baidu - китайская технологическая компания, основанная в 2000 году. Является оператором одной из крупнейших в мире поисковых интернет-платформ. Также работает в сфере искусственного интеллекта с ИИ-моделью Ernie, в области беспилотного такси (Apollo Go) и облачных технологий.

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