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Выручка Baidu во II квартале упала на 4%
Выручка Baidu во II квартале упала на 4% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Выручка Baidu во II квартале упала на 4%
Выручка китайской технологической компании Baidu сократилась во втором квартале 2026 года на 4% в годовом выражении, что стало пятым кварталом снижения подряд,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:29+0300
2026-08-18T15:29+0300
2026-08-18T15:29+0300
сша
baidu
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Выручка китайской технологической компании Baidu сократилась во втором квартале 2026 года на 4% в годовом выражении, что стало пятым кварталом снижения подряд, следует из финансовой отчетности.
Согласно данным компании, последний раз годовой рост выручки Baidu за квартал был зафиксирован в первом квартале прошлого года - на 3%.
Объем выручки в апреле-июне текущего года составил 31,325 миллиарда юаней, или 4,617 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в среднем в 31,96 миллиарда юаней.
В том числе выручка от основного бизнеса снизилась также на 4% к прошлому году, до 25,2 миллиарда юаней (3,71 миллиарда долларов), включая доход от базового бизнеса на основе ИИ в 12,5 миллиарда юаней (1,84 миллиарда долларов), что на 25% больше, чем год назад.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за квартал упала втрое, до 2,319 миллиарда юаней (342 миллиона долларов).
Во втором полугодии выручка снизилась на 3%, до 63,4 миллиарда юаней (9,344 миллиарда долларов). Приходящаяся на акционеров чистая прибыль за шесть месяцев снизилась в 2,6 раза, до 5,764 миллиарда юаней (850 миллионов долларов).
На предторгах в США акции компании дешевеют на 7,4%.
Baidu - китайская технологическая компания, основанная в 2000 году. Является оператором одной из крупнейших в мире поисковых интернет-платформ. Также работает в сфере искусственного интеллекта с ИИ-моделью Ernie, в области беспилотного такси (Apollo Go) и облачных технологий.
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сша, baidu
Выручка Baidu во II квартале упала на 4%
Выручка Baidu во II квартале 2026 года снизилась на 4% в годовом выражении
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Выручка китайской технологической компании Baidu сократилась во втором квартале 2026 года на 4% в годовом выражении, что стало пятым кварталом снижения подряд, следует из финансовой отчетности.
Согласно данным компании, последний раз годовой рост выручки Baidu за квартал был зафиксирован в первом квартале прошлого года - на 3%.
Объем выручки в апреле-июне текущего года составил 31,325 миллиарда юаней, или 4,617 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в среднем в 31,96 миллиарда юаней.
В том числе выручка от основного бизнеса снизилась также на 4% к прошлому году, до 25,2 миллиарда юаней (3,71 миллиарда долларов), включая доход от базового бизнеса на основе ИИ в 12,5 миллиарда юаней (1,84 миллиарда долларов), что на 25% больше, чем год назад.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за квартал упала втрое, до 2,319 миллиарда юаней (342 миллиона долларов).
Во втором полугодии выручка снизилась на 3%, до 63,4 миллиарда юаней (9,344 миллиарда долларов). Приходящаяся на акционеров чистая прибыль за шесть месяцев снизилась в 2,6 раза, до 5,764 миллиарда юаней (850 миллионов долларов).
На предторгах в США акции компании дешевеют на 7,4%.
Baidu - китайская технологическая компания, основанная в 2000 году. Является оператором одной из крупнейших в мире поисковых интернет-платформ. Также работает в сфере искусственного интеллекта с ИИ-моделью Ernie, в области беспилотного такси (Apollo Go) и облачных технологий.