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Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили 384 миллиарда рублей

Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили 384 миллиарда рублей - 18.08.2026, ПРАЙМ

Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили 384 миллиарда рублей

Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили почти 384 миллиарда рублей, следует из данных "Электронного бюджета", с которыми ознакомилось РИА Новости. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T09:25+0300

2026-08-18T09:25+0300

2026-08-18T09:25+0300

финансы

россия

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили почти 384 миллиарда рублей, следует из данных "Электронного бюджета", с которыми ознакомилось РИА Новости. На 14 августа безвозмездные поступления от негосударственных организаций в российский бюджет составили 383,7 миллиарда рублей. Это больше поступлений за весь прошлый год в 1,5 раза - 251,3 миллиарда рублей. При этом всего доходы федерального бюджета составили 22,1 триллиона рублей.

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финансы, россия