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Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили 384 миллиарда рублей
Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили 384 миллиарда рублей - 18.08.2026, ПРАЙМ
Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили 384 миллиарда рублей
Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили почти 384 миллиарда рублей, следует из данных "Электронного бюджета", с которыми ознакомилось РИА Новости. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:25+0300
2026-08-18T09:25+0300
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финансы
россия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили почти 384 миллиарда рублей, следует из данных "Электронного бюджета", с которыми ознакомилось РИА Новости.
На 14 августа безвозмездные поступления от негосударственных организаций в российский бюджет составили 383,7 миллиарда рублей. Это больше поступлений за весь прошлый год в 1,5 раза - 251,3 миллиарда рублей.
При этом всего доходы федерального бюджета составили 22,1 триллиона рублей.
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финансы, россия
Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили 384 миллиарда рублей
Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили почти 384 миллиарда рублей
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Добровольные взносы бизнеса в бюджет России составили почти 384 миллиарда рублей, следует из данных "Электронного бюджета", с которыми ознакомилось РИА Новости.
На 14 августа безвозмездные поступления от негосударственных организаций в российский бюджет составили 383,7 миллиарда рублей. Это больше поступлений за весь прошлый год в 1,5 раза - 251,3 миллиарда рублей.
При этом всего доходы федерального бюджета составили 22,1 триллиона рублей.