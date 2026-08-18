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В Финляндии прогремел взрыв на заводе недалеко от границы с Россией - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В Финляндии прогремел взрыв на заводе недалеко от границы с Россией
В Финляндии прогремел взрыв на заводе недалеко от границы с Россией - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Финляндии прогремел взрыв на заводе недалеко от границы с Россией
Взрыв произошел ночью на заводе финской лесопромышленной компании Stora Enso в городе Иматра, который располагается недалеко от границы с Россией, сообщает... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:44+0300
2026-08-18T12:44+0300
промышленность
россия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Взрыв произошел ночью на заводе финской лесопромышленной компании Stora Enso в городе Иматра, который располагается недалеко от границы с Россией, сообщает телерадиовещатель Yle. "Рано утром во вторник на территории завода Stora Enso в Иматре произошел взрыв резервуара с талловым маслом, в результате чего он загорелся", - говорится в сообщении. Иматра находится примерно в 10 километрах от границы с Россией. Как уточняет Yle, взрыв произошел около двух часов ночи, никто не пострадал. В результате аварии разлилось около 50 кубометров таллового масла, тушение пожара заняло около двух часов. По данным вещателя, масло попало через ливневку в озеро Саймаа, сотрудники компании и экстренные службы занимаются ликвидацией последствий аварии.
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промышленность, россия
Промышленность, РОССИЯ
12:44 18.08.2026
 
В Финляндии прогремел взрыв на заводе недалеко от границы с Россией

Yle: взрыв прогремел ночью на заводе финской компании недалеко от границы с Россией

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Взрыв произошел ночью на заводе финской лесопромышленной компании Stora Enso в городе Иматра, который располагается недалеко от границы с Россией, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Рано утром во вторник на территории завода Stora Enso в Иматре произошел взрыв резервуара с талловым маслом, в результате чего он загорелся", - говорится в сообщении.
Иматра находится примерно в 10 километрах от границы с Россией. Как уточняет Yle, взрыв произошел около двух часов ночи, никто не пострадал. В результате аварии разлилось около 50 кубометров таллового масла, тушение пожара заняло около двух часов.
По данным вещателя, масло попало через ливневку в озеро Саймаа, сотрудники компании и экстренные службы занимаются ликвидацией последствий аварии.
 
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