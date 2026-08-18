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Wildberries оценил ущерб от атаки на логистический комплекс в Подмосковье - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Wildberries оценил ущерб от атаки на логистический комплекс в Подмосковье
Wildberries оценил ущерб от атаки на логистический комплекс в Подмосковье - 18.08.2026, ПРАЙМ
Wildberries оценил ущерб от атаки на логистический комплекс в Подмосковье
Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения в результате атаки ВСУ на Московскую область, последствия ликвидированы, была проведена... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T08:10+0300
2026-08-18T08:10+0300
московская область
андрей воробьев
wildberries
всу
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения в результате атаки ВСУ на Московскую область, последствия ликвидированы, была проведена эвакуация, сообщили в пресс-службе компании. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что БПЛА попал в склад Wildberries в Богородском округе региона, пожар локализован. Предварительно, пострадавших нет. "Из-за атаки на Московскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе - обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация", - говорится в Telegram-канале пресс-службы Wildberries. В компании отметили, что товары при атаке не пострадали.
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московская область, андрей воробьев, wildberries, всу
Московская область, Андрей Воробьев, Wildberries, ВСУ
08:10 18.08.2026
 
Wildberries оценил ущерб от атаки на логистический комплекс в Подмосковье

Wildberries заявил о незначительных повреждениях логистического комплекса в Подмосковье

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения в результате атаки ВСУ на Московскую область, последствия ликвидированы, была проведена эвакуация, сообщили в пресс-службе компании.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что БПЛА попал в склад Wildberries в Богородском округе региона, пожар локализован. Предварительно, пострадавших нет.
"Из-за атаки на Московскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе - обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация", - говорится в Telegram-канале пресс-службы Wildberries.
В компании отметили, что товары при атаке не пострадали.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2026
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