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Wildberries оценил ущерб от атаки на логистический комплекс в Подмосковье
Wildberries оценил ущерб от атаки на логистический комплекс в Подмосковье - 18.08.2026, ПРАЙМ
Wildberries оценил ущерб от атаки на логистический комплекс в Подмосковье
Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения в результате атаки ВСУ на Московскую область, последствия ликвидированы, была проведена... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T08:10+0300
2026-08-18T08:10+0300
2026-08-18T08:10+0300
московская область
андрей воробьев
wildberries
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения в результате атаки ВСУ на Московскую область, последствия ликвидированы, была проведена эвакуация, сообщили в пресс-службе компании. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что БПЛА попал в склад Wildberries в Богородском округе региона, пожар локализован. Предварительно, пострадавших нет. "Из-за атаки на Московскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе - обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация", - говорится в Telegram-канале пресс-службы Wildberries. В компании отметили, что товары при атаке не пострадали.
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московская область, андрей воробьев, wildberries, всу
Московская область, Андрей Воробьев, Wildberries, ВСУ
Wildberries оценил ущерб от атаки на логистический комплекс в Подмосковье
Wildberries заявил о незначительных повреждениях логистического комплекса в Подмосковье