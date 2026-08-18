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"Яндекс Карты" начали показывать ограничение скорости на всем маршруте - 18.08.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс Карты" начали показывать ограничение скорости на всем маршруте
"Яндекс Карты" начали показывать ограничение скорости на всем маршруте - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Карты" начали показывать ограничение скорости на всем маршруте
"Яндекс Карты" начали показывать направление дорожных камер и ограничение скорости на всем маршруте, говорится в сообщении компании. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:34+0300
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бизнес
россия
яндекс.карты
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Карты" начали показывать направление дорожных камер и ограничение скорости на всем маршруте, говорится в сообщении компании. "В режиме навигации "Яндекс Карты" стали показывать, какое ограничение скорости действует на следующих участках маршрута и куда направлены камеры. Водители будут знать, что ждет их впереди, и смогут плавно менять скорость. Это сделает движение более предсказуемым и безопасным", - сообщили в компании. Отмечается, что раньше в приложение показывали разрешенную скорость только на текущем участке пути. Теперь водители будут видеть, какой скоростной режим действует впереди и смогут заранее снизить скорость, не выходя за ограничения. Например, сервис покажет, что до развязки можно ехать со скоростью 80 км/ч, затем ее нужно снизить до 60 км/ч, а потом и вовсе до сорока. "Пилотный запуск функции показывает, что она способствует соблюдению скоростного режима", - прокомментировали в компании. Кроме того, там уточнили, что ездить без нарушений помогает также информация о камерах. "Сервис теперь показывает, куда направлены две ближайшие камеры на маршруте. Водитель увидит, на какую полосу смотрит камера и какой поток машин она контролирует — который едет навстречу или в попутном направлении. Если камера фиксирует скорость уже после проезда машины, "Яндекс Карты" дополнительно предупредят об этом голосом", - закончили там.
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бизнес, россия, яндекс.карты
Бизнес, РОССИЯ, Яндекс.Карты
13:34 18.08.2026
 
"Яндекс Карты" начали показывать ограничение скорости на всем маршруте

"Яндекс Карты" начали показывать направление дорожных камер и ограничение скорости

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПробка
Пробка - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Карты" начали показывать направление дорожных камер и ограничение скорости на всем маршруте, говорится в сообщении компании.
"В режиме навигации "Яндекс Карты" стали показывать, какое ограничение скорости действует на следующих участках маршрута и куда направлены камеры. Водители будут знать, что ждет их впереди, и смогут плавно менять скорость. Это сделает движение более предсказуемым и безопасным", - сообщили в компании.
Отмечается, что раньше в приложение показывали разрешенную скорость только на текущем участке пути. Теперь водители будут видеть, какой скоростной режим действует впереди и смогут заранее снизить скорость, не выходя за ограничения. Например, сервис покажет, что до развязки можно ехать со скоростью 80 км/ч, затем ее нужно снизить до 60 км/ч, а потом и вовсе до сорока.
"Пилотный запуск функции показывает, что она способствует соблюдению скоростного режима", - прокомментировали в компании.
Кроме того, там уточнили, что ездить без нарушений помогает также информация о камерах.
"Сервис теперь показывает, куда направлены две ближайшие камеры на маршруте. Водитель увидит, на какую полосу смотрит камера и какой поток машин она контролирует — который едет навстречу или в попутном направлении. Если камера фиксирует скорость уже после проезда машины, "Яндекс Карты" дополнительно предупредят об этом голосом", - закончили там.
 
БизнесРОССИЯЯндекс.Карты
 
 
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