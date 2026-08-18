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Курс юаня по итогам торгов снизился до 12,59 рубля
Курс юаня по итогам торгов снизился до 12,59 рубля - 18.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов снизился до 12,59 рубля
Курс юаня по итогам торгов снизился по отношению к рублю до 12,59 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:13+0300
2026-08-18T19:13+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов снизился по отношению к рублю до 12,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 2 копейки, закрыв торги на отметке 12,59 рубля.
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рынок, торги, юань, рубль, биржевые торги, мосбиржа
Рынок, Торги, юань, рубль, биржевые торги, Мосбиржа
Курс юаня по итогам торгов снизился до 12,59 рубля
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже снизился по отношению к рублю до 12,59 рубля