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Пострадавшим от паводка жителям Забайкалья выдадут овощные наборы
Пострадавшим от паводка жителям Забайкалья выдадут овощные наборы - 18.08.2026, ПРАЙМ
Пострадавшим от паводка жителям Забайкалья выдадут овощные наборы
Жителям Забайкалья, которых комиссия признает утратившими урожай из-за паводка, выдадут овощные наборы, сообщили РИА Новости в краевом правительстве. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T05:11+0300
2026-08-18T05:11+0300
2026-08-18T05:11+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - ПРАЙМ. Жителям Забайкалья, которых комиссия признает утратившими урожай из-за паводка, выдадут овощные наборы, сообщили РИА Новости в краевом правительстве.
Ранее региональный главк МЧС России сообщал, что 43 жилых дома и 232 приусадебных участка подтопило в 12 населенных пунктах Забайкалья из-за паводка, последствия устраняются.
"Жителям края, признанным комиссией утратившими урожай, выдадут овощные наборы", - сообщил собеседник агентства.
В правительстве региона подчеркнули, что такая помощь забайкальцам, пострадавшим от паводка, оказывалась и ранее.
"Минсельхоз края курирует эту работу совместно с муниципалитетами", - уточнил он.
Режим ЧС регионального характера введен со среды и пятницы в Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском, Читинском округах и в Чите Забайкальского края из-за паводка.
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сельское хозяйство, общество , забайкалье, чита, мчс, минсельхоз
Сельское хозяйство, Общество , Забайкалье, ЧИТА, МЧС, Минсельхоз
Пострадавшим от паводка жителям Забайкалья выдадут овощные наборы
Пострадавшим от паводка жителям Забайкалья выдадут овощные наборы
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - ПРАЙМ. Жителям Забайкалья, которых комиссия признает утратившими урожай из-за паводка, выдадут овощные наборы, сообщили РИА Новости в краевом правительстве.
Ранее региональный главк МЧС России сообщал, что 43 жилых дома и 232 приусадебных участка подтопило в 12 населенных пунктах Забайкалья из-за паводка, последствия устраняются.
"Жителям края, признанным комиссией утратившими урожай, выдадут овощные наборы", - сообщил собеседник агентства.
В правительстве региона подчеркнули, что такая помощь забайкальцам, пострадавшим от паводка, оказывалась и ранее.
"Минсельхоз края курирует эту работу совместно с муниципалитетами", - уточнил он.
Режим ЧС регионального характера введен со среды и пятницы в Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском, Читинском округах и в Чите Забайкальского края из-за паводка.