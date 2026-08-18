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В Запорожье назвали срыв визита Гросси на АЭС саморазоблачением Киева

В Запорожье назвали срыв визита Гросси на АЭС саморазоблачением Киева - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Запорожье назвали срыв визита Гросси на АЭС саморазоблачением Киева

Срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС - открытый вызов международному сообществу и очередное саморазоблачение киевского режима,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T17:26+0300

2026-08-18T17:26+0300

2026-08-18T17:26+0300

россия

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мария захарова

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС - открытый вызов международному сообществу и очередное саморазоблачение киевского режима, заявил председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко. Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции. "Срыв запланированного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город Энергодар — это открытый вызов международному сообществу и очередное саморазоблачение киевского режима", - написал Емельяненко в канале на платформе "Макс". По его словам, режим Владимира Зеленского в очередной раз продемонстрировал свое истинное лицо террориста, для которого не существует ни международных норм, ни элементарных правил. "Пока Украина продолжает свои провокации, Россия остается единственным гарантом безопасности ЗАЭС. Мировому сообществу пора осознать, что террористы не должны диктовать свои условия", - сказал Емельяненко.

украина

энергодар

запорожская область

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россия, украина, энергодар, запорожская область, рафаэль гросси, мария захарова, владимир зеленский, магатэ, запорожская аэс, мид рф