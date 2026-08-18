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В Запорожье назвали срыв визита Гросси на АЭС саморазоблачением Киева - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В Запорожье назвали срыв визита Гросси на АЭС саморазоблачением Киева
В Запорожье назвали срыв визита Гросси на АЭС саморазоблачением Киева - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Запорожье назвали срыв визита Гросси на АЭС саморазоблачением Киева
Срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС - открытый вызов международному сообществу и очередное саморазоблачение киевского режима,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:26+0300
2026-08-18T17:26+0300
россия
украина
энергодар
запорожская область
рафаэль гросси
мария захарова
владимир зеленский
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС - открытый вызов международному сообществу и очередное саморазоблачение киевского режима, заявил председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко. Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции. "Срыв запланированного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город Энергодар — это открытый вызов международному сообществу и очередное саморазоблачение киевского режима", - написал Емельяненко в канале на платформе "Макс". По его словам, режим Владимира Зеленского в очередной раз продемонстрировал свое истинное лицо террориста, для которого не существует ни международных норм, ни элементарных правил. "Пока Украина продолжает свои провокации, Россия остается единственным гарантом безопасности ЗАЭС. Мировому сообществу пора осознать, что террористы не должны диктовать свои условия", - сказал Емельяненко.
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россия, украина, энергодар, запорожская область, рафаэль гросси, мария захарова, владимир зеленский, магатэ, запорожская аэс, мид рф
РОССИЯ, УКРАИНА, Энергодар, Запорожская область, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, МИД РФ
17:26 18.08.2026
 
В Запорожье назвали срыв визита Гросси на АЭС саморазоблачением Киева

Глава Запорожского заксобрания Емельяненко назвал срыв визита Гросси на ЗАЭС вызовом миру

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Срыв визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС - открытый вызов международному сообществу и очередное саморазоблачение киевского режима, заявил председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
"Срыв запланированного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в город Энергодар — это открытый вызов международному сообществу и очередное саморазоблачение киевского режима", - написал Емельяненко в канале на платформе "Макс".
По его словам, режим Владимира Зеленского в очередной раз продемонстрировал свое истинное лицо террориста, для которого не существует ни международных норм, ни элементарных правил.
"Пока Украина продолжает свои провокации, Россия остается единственным гарантом безопасности ЗАЭС. Мировому сообществу пора осознать, что террористы не должны диктовать свои условия", - сказал Емельяненко.
 
РОССИЯУКРАИНАЭнергодарЗапорожская областьРафаэль ГроссиМария ЗахароваВладимир ЗеленскийМАГАТЭЗапорожская АЭСМИД РФ
 
 
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