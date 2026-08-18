https://1prime.ru/20260818/zarplata-872459741.html

Зарплата в обрабатывающей промышленности России выросла на 12%

Зарплата в обрабатывающей промышленности России выросла на 12% - 18.08.2026, ПРАЙМ

Зарплата в обрабатывающей промышленности России выросла на 12%

Среднемесячная заработная плата в российской обрабатывающей промышленности по итогам января-мая текущего года выросла почти на 12% в годовом выражении и... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:54+0300

2026-08-18T11:54+0300

2026-08-18T12:02+0300

промышленность

бизнес

денис мантуров

минпромторг

фнс россии

фнс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872459741.jpg?1787043750

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Среднемесячная заработная плата в российской обрабатывающей промышленности по итогам января-мая текущего года выросла почти на 12% в годовом выражении и составила 107 тысяч рублей, говорится в сообщении правительства России по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова о текущей ситуации в обрабатывающих отраслях промышленности "В обрабатывающих производствах среднемесячная заработная плата за 5 месяцев 2026 года продолжила расти и составила 107 тысяч рублей, что практически на 12% выше, чем в январе-мае 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в совещании приняли участие представители Минпромторга, Минэкономразвития, ФНС, а также Росстата. Замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский отметил, что в обрабатывающих отраслях отмечается сдержанная положительная динамика производства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, денис мантуров, минпромторг, фнс россии, фнс