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Зарплата в обрабатывающей промышленности России выросла на 12%
Зарплата в обрабатывающей промышленности России выросла на 12% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Зарплата в обрабатывающей промышленности России выросла на 12%
Среднемесячная заработная плата в российской обрабатывающей промышленности по итогам января-мая текущего года выросла почти на 12% в годовом выражении и... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:54+0300
2026-08-18T11:54+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Среднемесячная заработная плата в российской обрабатывающей промышленности по итогам января-мая текущего года выросла почти на 12% в годовом выражении и составила 107 тысяч рублей, говорится в сообщении правительства России по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова о текущей ситуации в обрабатывающих отраслях промышленности "В обрабатывающих производствах среднемесячная заработная плата за 5 месяцев 2026 года продолжила расти и составила 107 тысяч рублей, что практически на 12% выше, чем в январе-мае 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в совещании приняли участие представители Минпромторга, Минэкономразвития, ФНС, а также Росстата. Замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский отметил, что в обрабатывающих отраслях отмечается сдержанная положительная динамика производства.
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промышленность, бизнес, денис мантуров, минпромторг, фнс россии, фнс
Промышленность, Бизнес, Денис Мантуров, Минпромторг, ФНС России, ФНС
Зарплата в обрабатывающей промышленности России выросла на 12%
Мантуров заявил, что зарплата в обрабатывающей промышленности России выросла почти на 12%
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Среднемесячная заработная плата в российской обрабатывающей промышленности по итогам января-мая текущего года выросла почти на 12% в годовом выражении и составила 107 тысяч рублей, говорится в сообщении правительства России по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова о текущей ситуации в обрабатывающих отраслях промышленности
"В обрабатывающих производствах среднемесячная заработная плата за 5 месяцев 2026 года продолжила расти и составила 107 тысяч рублей, что практически на 12% выше, чем в январе-мае 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании приняли участие представители Минпромторга, Минэкономразвития, ФНС, а также Росстата. Замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский отметил, что в обрабатывающих отраслях отмечается сдержанная положительная динамика производства.