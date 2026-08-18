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Миру нужны 2,3 миллиарда долларов, чтобы избежать пандемии, заявили в ВОЗЖ

Миру нужны 2,3 миллиарда долларов, чтобы избежать пандемии, заявили в ВОЗЖ - 18.08.2026, ПРАЙМ

Миру нужны 2,3 миллиарда долларов, чтобы избежать пандемии, заявили в ВОЗЖ

Миру необходимо нарастить траты на профилактику заболеваний среди животных на 2,3 миллиарда долларов в год, чтобы избежать массового забоя скота или очередной... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:38+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Миру необходимо нарастить траты на профилактику заболеваний среди животных на 2,3 миллиарда долларов в год, чтобы избежать массового забоя скота или очередной пандемии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) Эмманюэль Субейран. "ВОЗЖ оценивает, что расходы на общественные системы охраны здоровья животных должны быть увеличены примерно на 2,3 миллиарда долларов в год, чтобы улучшить мониторинг и обеспечить соответствие международным стандартам", - пишет издание, которое взяло интервью у главы международной организации. В частности, Субейран считает необходимым нарастить инвестиции в ветеринарные службы, лабораторные системы и лекарственные препараты. Чиновница предупредила, что отдельной угрозой выступает распространение заболеваний животного происхождения в качестве биологического оружия, на фоне чего она также призвала увеличить инвестиции в системы мониторинга. По словам главы ВОЗЖ, международная организация в настоящее время работает с различными странами над расширением вакцинации против птичьего гриппа. Газета напоминает, что с прошлого года из-за птичьего гриппа и вызванного им вынужденного забоя погибли более 160 миллионов кур в 64 странах. На этом фоне цены на яйца в США, которые серьезно пострадали от птичьего гриппа, сильно возросли. В последние годы вирус птичьего гриппа активно распространяется среди диких и домашних птиц по всему миру. В 2022-2023 годах масштабные вспышки были зафиксированы в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, что привело к гибели миллионов птиц на фермах.

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здоровье, бизнес, общество , сша, европа