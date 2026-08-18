https://1prime.ru/20260818/zelenskij-872474145.html
За срывом визита Гросси на Запорожскую АЭС стоит Зеленский, заявил Рогов
За срывом визита Гросси на Запорожскую АЭС стоит Зеленский, заявил Рогов - 18.08.2026, ПРАЙМ
За срывом визита Гросси на Запорожскую АЭС стоит Зеленский, заявил Рогов
За срывом визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС стоит лично Владимир Зеленский, считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:14+0300
2026-08-18T16:14+0300
2026-08-18T16:14+0300
россия
украина
энергодар
владимир зеленский
владимир рогов
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872474145.jpg?1787058898
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. За срывом визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС стоит лично Владимир Зеленский, считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
"Планы Гросси посетить Запорожскую АЭС очень разозлили Зеленского и ввергли его в бешенство. Для него это негативный информационный фон и подтверждение, что атомная станция является российской и находится на территории России, поэтому и последовал приказ сорвать визит путем угроз и шантажа", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, при любой ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС угроза исходила исключительно от украинской стороны, в то время как российские военные обеспечивали сопровождение к атомной станции и полную безопасность.
"Угроза может исходить только от неадекватного режима Зеленского, одной из характерных черт которого стал ядерный терроризм", - подчеркнул Рогов.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
украина
энергодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, энергодар, владимир зеленский, владимир рогов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, мид рф
РОССИЯ, УКРАИНА, Энергодар, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, МИД РФ
За срывом визита Гросси на Запорожскую АЭС стоит Зеленский, заявил Рогов
Рогов: за срывом визита Гросси на ЗАЭС стоит лично Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. За срывом визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС стоит лично Владимир Зеленский, считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
"Планы Гросси посетить Запорожскую АЭС очень разозлили Зеленского и ввергли его в бешенство. Для него это негативный информационный фон и подтверждение, что атомная станция является российской и находится на территории России, поэтому и последовал приказ сорвать визит путем угроз и шантажа", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, при любой ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС угроза исходила исключительно от украинской стороны, в то время как российские военные обеспечивали сопровождение к атомной станции и полную безопасность.
"Угроза может исходить только от неадекватного режима Зеленского, одной из характерных черт которого стал ядерный терроризм", - подчеркнул Рогов.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.