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За срывом визита Гросси на Запорожскую АЭС стоит Зеленский, заявил Рогов - 18.08.2026, ПРАЙМ
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За срывом визита Гросси на Запорожскую АЭС стоит Зеленский, заявил Рогов
За срывом визита Гросси на Запорожскую АЭС стоит Зеленский, заявил Рогов - 18.08.2026, ПРАЙМ
За срывом визита Гросси на Запорожскую АЭС стоит Зеленский, заявил Рогов
За срывом визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС стоит лично Владимир Зеленский, считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:14+0300
2026-08-18T16:14+0300
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владимир рогов
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магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. За срывом визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС стоит лично Владимир Зеленский, считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. "Планы Гросси посетить Запорожскую АЭС очень разозлили Зеленского и ввергли его в бешенство. Для него это негативный информационный фон и подтверждение, что атомная станция является российской и находится на территории России, поэтому и последовал приказ сорвать визит путем угроз и шантажа", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, при любой ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС угроза исходила исключительно от украинской стороны, в то время как российские военные обеспечивали сопровождение к атомной станции и полную безопасность. "Угроза может исходить только от неадекватного режима Зеленского, одной из характерных черт которого стал ядерный терроризм", - подчеркнул Рогов. Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
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россия, украина, энергодар, владимир зеленский, владимир рогов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, мид рф
РОССИЯ, УКРАИНА, Энергодар, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, МИД РФ
16:14 18.08.2026
 
За срывом визита Гросси на Запорожскую АЭС стоит Зеленский, заявил Рогов

Рогов: за срывом визита Гросси на ЗАЭС стоит лично Зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - ПРАЙМ. За срывом визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС стоит лично Владимир Зеленский, считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
"Планы Гросси посетить Запорожскую АЭС очень разозлили Зеленского и ввергли его в бешенство. Для него это негативный информационный фон и подтверждение, что атомная станция является российской и находится на территории России, поэтому и последовал приказ сорвать визит путем угроз и шантажа", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, при любой ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС угроза исходила исключительно от украинской стороны, в то время как российские военные обеспечивали сопровождение к атомной станции и полную безопасность.
"Угроза может исходить только от неадекватного режима Зеленского, одной из характерных черт которого стал ядерный терроризм", - подчеркнул Рогов.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
 
РОССИЯУКРАИНАЭнергодарВладимир ЗеленскийВладимир РоговРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСМИД РФ
 
 
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