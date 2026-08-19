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"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай

"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай - 19.08.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай

Авиакомпания "Аэрофлот" с 17 октября вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай, таким образом, число полетов достигнет девяти в неделю, сообщил... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T20:33+0300

2026-08-19T20:33+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 17 октября вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай, таким образом, число полетов достигнет девяти в неделю, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" с 17 октября увеличивает частоту рейсов из Москвы в Шанхай с 7 до 9 в неделю. Авиакомпания будет выполнять два дополнительных рейса в неделю: вылет из аэропорта "Шереметьево" по субботам и воскресеньям, из Шанхая — по воскресеньям и понедельникам. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. На рейсах между Москвой и Шанхаем задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт и бизнес, отметили в "Аэрофлоте". Группа "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы в Шанхай из Москвы, Красноярска, Владивостока и Хабаровска, напомнили в авиакомпании.

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