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"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай
"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай - 19.08.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай
Авиакомпания "Аэрофлот" с 17 октября вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай, таким образом, число полетов достигнет девяти в неделю, сообщил... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T20:33+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 17 октября вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай, таким образом, число полетов достигнет девяти в неделю, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" с 17 октября увеличивает частоту рейсов из Москвы в Шанхай с 7 до 9 в неделю. Авиакомпания будет выполнять два дополнительных рейса в неделю: вылет из аэропорта "Шереметьево" по субботам и воскресеньям, из Шанхая — по воскресеньям и понедельникам. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении.
На рейсах между Москвой и Шанхаем задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт и бизнес, отметили в "Аэрофлоте".
Группа "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы в Шанхай из Москвы, Красноярска, Владивостока и Хабаровска, напомнили в авиакомпании.
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бизнес, россия, шанхай, москва, красноярск, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Шанхай, МОСКВА, Красноярск, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай
"Аэрофлот" с 17 октября вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 17 октября вводит два дополнительных рейса из Москвы в Шанхай, таким образом, число полетов достигнет девяти в неделю, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" с 17 октября увеличивает частоту рейсов из Москвы в Шанхай с 7 до 9 в неделю. Авиакомпания будет выполнять два дополнительных рейса в неделю: вылет из аэропорта "Шереметьево" по субботам и воскресеньям, из Шанхая — по воскресеньям и понедельникам. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении.
На рейсах между Москвой и Шанхаем задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт и бизнес, отметили в "Аэрофлоте".
Группа "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы в Шанхай из Москвы, Красноярска, Владивостока и Хабаровска, напомнили в авиакомпании.