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Аэропорт Красноярска восстановил работу после утренних задержек рейсов
Аэропорт Красноярска восстановил работу после утренних задержек рейсов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Красноярска восстановил работу после утренних задержек рейсов
Аэропорт Красноярска отменил процедуру ограниченной видимости и восстановил работу после утренних задержек рейсов, вызванных густым туманом, сообщает... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:40+0300
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красноярск
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КРАСНОЯРСК, 19 авг - ПРАЙМ. Аэропорт Красноярска отменил процедуру ограниченной видимости и восстановил работу после утренних задержек рейсов, вызванных густым туманом, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Ранее аэропорт сообщал, что из-за тумана в расписании произошли изменения. Согласно данным онлайн-табло, в общей сложности задерживались порядка десяти рейсов на прибытие и вылет.
"Процедура ограниченной видимости отменена. Все рейсы, которые ранее из-за сложных метеоусловий были направлены на запасные аэродромы, уже приземлились или направляются в аэропорт Красноярск. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В воздушной гавани уточнили, что в настоящее время расписание постепенно восстанавливается, при этом по отдельным рейсам возможны изменения времени вылета и прилета.
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бизнес, красноярск
Аэропорт Красноярска восстановил работу после утренних задержек рейсов
Аэропорт Красноярска восстановил работу после утренних задержек рейсов из-за тумана
КРАСНОЯРСК, 19 авг - ПРАЙМ. Аэропорт Красноярска отменил процедуру ограниченной видимости и восстановил работу после утренних задержек рейсов, вызванных густым туманом, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Ранее аэропорт сообщал, что из-за тумана в расписании произошли изменения. Согласно данным онлайн-табло, в общей сложности задерживались порядка десяти рейсов на прибытие и вылет.
"Процедура ограниченной видимости отменена. Все рейсы, которые ранее из-за сложных метеоусловий были направлены на запасные аэродромы, уже приземлились или направляются в аэропорт Красноярск. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В воздушной гавани уточнили, что в настоящее время расписание постепенно восстанавливается, при этом по отдельным рейсам возможны изменения времени вылета и прилета.