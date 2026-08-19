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На Запорожской АЭС заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ
На Запорожской АЭС заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ - 19.08.2026, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ
Запорожская АЭС открыта для взаимодействия с МАГАТЭ и готова принять гендиректора агентства Рафаэля Гросси в рамках согласованных процедур, заявила РИА Новости... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:03+0300
2026-08-19T12:03+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС открыта для взаимодействия с МАГАТЭ и готова принять гендиректора агентства Рафаэля Гросси в рамках согласованных процедур, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Готовность к визиту генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси подтверждаем. Запорожская АЭС открыта для взаимодействия с МАГАТЭ и готова принять его в рамках согласованных процедур и при обеспечении необходимых условий безопасности", - сказала РИА Новости Яшина. Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
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УКРАИНА, Энергодар, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, МИД РФ
На Запорожской АЭС заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ
Яшина: Запорожская АЭС готова принять гендиректора МАГАТЭ Гросси
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС открыта для взаимодействия с МАГАТЭ и готова принять гендиректора агентства Рафаэля Гросси в рамках согласованных процедур, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Готовность к визиту генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси подтверждаем. Запорожская АЭС открыта для взаимодействия с МАГАТЭ и готова принять его в рамках согласованных процедур и при обеспечении необходимых условий безопасности", - сказала РИА Новости Яшина.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.