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На Запорожской АЭС заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ

На Запорожской АЭС заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ - 19.08.2026, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС заявили о готовности принять гендиректора МАГАТЭ

Запорожская АЭС открыта для взаимодействия с МАГАТЭ и готова принять гендиректора агентства Рафаэля Гросси в рамках согласованных процедур, заявила РИА Новости... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:03+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС открыта для взаимодействия с МАГАТЭ и готова принять гендиректора агентства Рафаэля Гросси в рамках согласованных процедур, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Готовность к визиту генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси подтверждаем. Запорожская АЭС открыта для взаимодействия с МАГАТЭ и готова принять его в рамках согласованных процедур и при обеспечении необходимых условий безопасности", - сказала РИА Новости Яшина. Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.

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украина, энергодар, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, мид рф