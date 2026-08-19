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АЭС "Пакш" может полностью заработать 27-28 августа

АЭС "Пакш" может полностью заработать 27-28 августа - 19.08.2026, ПРАЙМ

АЭС "Пакш" может полностью заработать 27-28 августа

АЭС "Пакш" может полностью заработать 27-28 августа, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T23:22+0300

2026-08-19T23:22+0300

2026-08-19T23:22+0300

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БУДАПЕШТ, 19 авг - ПРАЙМ. АЭС "Пакш" может полностью заработать 27-28 августа, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. "Ожидается, что АЭС "Пакш" начнет работать на полную мощность в 2000 МВт в четверг или пятницу на следующей неделе", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, благодаря мерам, предпринятым правительством, уровень Дуная в районе АЭС удалось поднять на 15 сантиметров. В среду Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае. С вечера понедельника на АЭС "Пакш" была запущена вторая турбина из восьми, таким образом, станция сейчас вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч.

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