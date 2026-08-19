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В Белоруссии аграриев заставили отрабатывать на военном полигоне
В Белоруссии аграриев заставили отрабатывать на военном полигоне - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии аграриев заставили отрабатывать на военном полигоне
Нерадивые аграрии в Белоруссии отрабатывают тактическую подготовку на военном полигоне, а затем приступят к выполнению учебно-боевых задач, сообщила... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:35+0300
2026-08-19T11:35+0300
2026-08-19T11:48+0300
сельское хозяйство
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МИНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Нерадивые аграрии в Белоруссии отрабатывают тактическую подготовку на военном полигоне, а затем приступят к выполнению учебно-боевых задач, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны. "Военнообязанные из числа недобросовестных специалистов сельхозпредприятий, призванные в одно из соединений сил специальных операций, отрабатывают элементы тактической подготовки на военном полигоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что в ходе занятия они преодолели психологическую полосу, прошли обкатку боевыми машинами БТР-70МБ1 и отработали эвакуацию подразделений на бронетранспортерах в район сосредоточения. "Впереди — выполнение учебно-боевых задач на участках государственной границы", - говорится в сообщении. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в период уборочной кампании. Глава администрации президента Дмитрий Крутой затем уточнил, что речь о военно-воспитательных сборах сроком до двух-трех месяцев. В августе Лукашенко сказал, что в республике выявлено около 500 нерадивых чиновников и специалистов, отрицательно зарекомендовавших себя во время уборочной кампании.
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сельское хозяйство, белоруссия, украина, александр лукашенко
Сельское хозяйство, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Александр Лукашенко
В Белоруссии аграриев заставили отрабатывать на военном полигоне
Минобороны Белоруссии: нерадивые аграрии отрабатывают тактическую подготовку на полигоне
МИНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Нерадивые аграрии в Белоруссии отрабатывают тактическую подготовку на военном полигоне, а затем приступят к выполнению учебно-боевых задач, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.
"Военнообязанные из числа недобросовестных специалистов сельхозпредприятий, призванные в одно из соединений сил специальных операций, отрабатывают элементы тактической подготовки на военном полигоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что в ходе занятия они преодолели психологическую полосу, прошли обкатку боевыми машинами БТР-70МБ1 и отработали эвакуацию подразделений на бронетранспортерах в район сосредоточения. "Впереди — выполнение учебно-боевых задач на участках государственной границы", - говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в период уборочной кампании. Глава администрации президента Дмитрий Крутой затем уточнил, что речь о военно-воспитательных сборах сроком до двух-трех месяцев. В августе Лукашенко сказал, что в республике выявлено около 500 нерадивых чиновников и специалистов, отрицательно зарекомендовавших себя во время уборочной кампании.