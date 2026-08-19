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Акции SK Hynix дорожают более чем на 3% - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Акции SK Hynix дорожают более чем на 3%
Акции SK Hynix дорожают более чем на 3% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Акции SK Hynix дорожают более чем на 3%
Акции южнокорейской технологической компании SK Hynix перед открытием основных торгов среды в США дорожают более чем на 3% после объявления компанией об... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:31+0300
2026-08-19T15:31+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Акции южнокорейской технологической компании SK Hynix перед открытием основных торгов среды в США дорожают более чем на 3% после объявления компанией об обратном выкупе акций на 40 триллионов вон (28,3 миллиарда долларов), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.06 мск акции компании дорожают на 3,19%, до 160,58 доллара за бумагу. По итогам торгов вторника акции подешевели на 9,2%, до 155,62 доллара. Ранее в среду SK hynix Inc. объявила, что совет директоров одобрил решение о выкупе и полном аннулировании своих акций на сумму 40 триллионов вон. В сообщении компании указывается, что обратному выкупу подлежат примерно 24,07 миллиона акций, его процесс будет проходить три месяца, начиная с 20 августа. SK Hynix также добавила, что обратный выкуп акций на сумму 40 триллионов вон является крупнейшим погашением казначейских акций, когда-либо проводившимся южнокорейской публичной компанией. SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Основана в 1983 году под названием Hyundai Electronics Co., Ltd.
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40
акции, рынок, торги, сша
Акции, Рынок, Торги, США
15:31 19.08.2026
 
Акции SK Hynix дорожают более чем на 3%

Акции SK Hynix перед открытием торгов в США дорожают более чем на 3%

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Акции южнокорейской технологической компании SK Hynix перед открытием основных торгов среды в США дорожают более чем на 3% после объявления компанией об обратном выкупе акций на 40 триллионов вон (28,3 миллиарда долларов), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.06 мск акции компании дорожают на 3,19%, до 160,58 доллара за бумагу. По итогам торгов вторника акции подешевели на 9,2%, до 155,62 доллара.
Ранее в среду SK hynix Inc. объявила, что совет директоров одобрил решение о выкупе и полном аннулировании своих акций на сумму 40 триллионов вон. В сообщении компании указывается, что обратному выкупу подлежат примерно 24,07 миллиона акций, его процесс будет проходить три месяца, начиная с 20 августа.
SK Hynix также добавила, что обратный выкуп акций на сумму 40 триллионов вон является крупнейшим погашением казначейских акций, когда-либо проводившимся южнокорейской публичной компанией.
SK Hynix - южнокорейский поставщик микросхем памяти. Основана в 1983 году под названием Hyundai Electronics Co., Ltd.
 
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