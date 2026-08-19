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Рынок акций растет второй день подряд
Рынок акций растет второй день подряд - 19.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций растет второй день подряд
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос второй день подряд, закрепившись выше 2150 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:56+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос второй день подряд, закрепившись выше 2150 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,13% - до 2172,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,39%, до 805,25 пункта, долларовый РТС – на 1,17%, до 803,89 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок усилил рост Российский рынок акций в основные торги среды преимущественно повышался – второй день подряд, закрепившись выше 2150 пунктов по индексу Мосбиржи. "Заявления президента РФ по итогам совещания по экономическим вопросам инвесторы восприняли умеренно позитивно. При этом августовские данные по инфляционным ожиданиями населения были смешанными – традиционный годовой показатель за месяц снизился, но пятилетние ожидания обновили максимум с декабря", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". По итогам основных торгов подорожали, в частности, акции "Норникеля" (+4,4%) на фоне надежд на дивиденды по итогам первого полугодия. Также выросли в цене бумаги ММК (+4,2%), "Полюса" (+3,9%), "Северстали" (+2,6%). Подешевели акции "Алросы" (-1,8%), "Совкомфлота" (-1,5%), "Икс 5" (-1,5%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,4%) – на фоне резкого падения курсов валют к рублю в течение среды. Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 1,5% - до 92,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,8%, до 98,9 пункта. Прогнозы На геополитическом фронте без изменений – сигналов о возобновлении переговоров по Украине по-прежнему нет, однако цены на нефть растут, отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Пока индекс Мосбиржи, вероятно, сохранится в рамках 2100-2200 пунктов, если внешний фон не ухудшится", - считает он. Баланс фундаментальных факторов для российского рынка акций значимо не поменялся, и пока риски повторного ухода индекса Мосбиржи ниже 2150 пунктов сохраняются, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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рынок, торги, индексы, сша, мосбиржа, украина, ртс, норникель
Рынок, Торги, Индексы, США, Мосбиржа, УКРАИНА, РТС, Норникель
Рынок акций растет второй день подряд
Российский рынок акций растет второй день подряд, закрепившись выше 2150 пунктов
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос второй день подряд, закрепившись выше 2150 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
к закрытию основных торгов вырос на 1,13% - до 2172,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,39%, до 805,25 пункта, долларовый РТС
– на 1,17%, до 803,89 пункта.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций в основные торги среды преимущественно повышался – второй день подряд, закрепившись выше 2150 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Заявления президента РФ по итогам совещания по экономическим вопросам инвесторы восприняли умеренно позитивно. При этом августовские данные по инфляционным ожиданиями населения были смешанными – традиционный годовой показатель за месяц снизился, но пятилетние ожидания обновили максимум с декабря", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
По итогам основных торгов подорожали, в частности, акции "Норникеля
" (+4,4%) на фоне надежд на дивиденды по итогам первого полугодия. Также выросли в цене бумаги ММК
(+4,2%), "Полюса" (+3,9%), "Северстали
" (+2,6%).
Подешевели акции "Алросы
" (-1,8%), "Совкомфлота
" (-1,5%), "Икс 5" (-1,5%), префы "Сургутнефтегаза
" (-2,4%) – на фоне резкого падения курсов валют к рублю в течение среды.
Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 1,5% - до 92,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) снижался на 0,8%, до 98,9 пункта.
На геополитическом фронте без изменений – сигналов о возобновлении переговоров по Украине
по-прежнему нет, однако цены на нефть растут, отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций
".
"Пока индекс Мосбиржи, вероятно, сохранится в рамках 2100-2200 пунктов, если внешний фон не ухудшится", - считает он.
Баланс фундаментальных факторов для российского рынка акций значимо не поменялся, и пока риски повторного ухода индекса Мосбиржи ниже 2150 пунктов сохраняются, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".