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Аналитик рассказал, когда госдолг США может достичь 50 триллионов долларов
Аналитик рассказал, когда госдолг США может достичь 50 триллионов долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказал, когда госдолг США может достичь 50 триллионов долларов
Госдолг США может достигнуть 50 триллионов долларов уже до конца 2030 года - на несколько лет раньше ожиданий бюджетного управления Конгресса страны, рассказал... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:58+0300
2026-08-19T08:58+0300
2026-08-19T09:08+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Госдолг США может достигнуть 50 триллионов долларов уже до конца 2030 года - на несколько лет раньше ожиданий бюджетного управления Конгресса страны, рассказал РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. "Рубеж в 50 триллионов долларов, по оценке бюджетного управления Конгресса США, должен был быть преодолен в 2032 году. Однако, судя по темпам последних лет и более краткосрочным тенденциям, связанным с конфликтом на Ближнем Востоке, ростом процентных ставок по долгосрочным долговым ценным бумагам (трежерис), уже до конца 2030 года этот порог может быть достигнут", - прогнозирует аналитик. Согласно ежедневной отчетности американского минфина, если в начале июля текущего года общий объем государственного долга составлял 39,389 триллиона долларов, то к середине августа показатель достиг 39,913 триллиона долларов. Согласно проекту совместной бюджетной резолюции Конгресса, госдолг США продолжит непрерывно расти в течение ближайшего десятилетия. Уже в 2027 финансовом году показатель превысит 41,3 триллиона долларов, психологическую отметку в 50 триллионов преодолеет к 2033 году, а к 2036 финансовому году достигнет более чем 56,2 триллиона долларов.
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мировая экономика, сша, ближний восток, "бкс мир инвестиций", конгресс сша, госдолг сша
Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, "БКС Мир инвестиций", Конгресс США, Экономика, госдолг США
Аналитик рассказал, когда госдолг США может достичь 50 триллионов долларов
Эксперт Короев: госдолг США может достичь 50 триллионов долларов до конца 2030 года