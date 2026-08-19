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Аналитик рассказал, когда госдолг США может достичь 50 триллионов долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитик рассказал, когда госдолг США может достичь 50 триллионов долларов
Аналитик рассказал, когда госдолг США может достичь 50 триллионов долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказал, когда госдолг США может достичь 50 триллионов долларов
Госдолг США может достигнуть 50 триллионов долларов уже до конца 2030 года - на несколько лет раньше ожиданий бюджетного управления Конгресса страны, рассказал... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:58+0300
2026-08-19T09:08+0300
мировая экономика
сша
ближний восток
"бкс мир инвестиций"
конгресс сша
экономика
госдолг сша
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Госдолг США может достигнуть 50 триллионов долларов уже до конца 2030 года - на несколько лет раньше ожиданий бюджетного управления Конгресса страны, рассказал РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. "Рубеж в 50 триллионов долларов, по оценке бюджетного управления Конгресса США, должен был быть преодолен в 2032 году. Однако, судя по темпам последних лет и более краткосрочным тенденциям, связанным с конфликтом на Ближнем Востоке, ростом процентных ставок по долгосрочным долговым ценным бумагам (трежерис), уже до конца 2030 года этот порог может быть достигнут", - прогнозирует аналитик. Согласно ежедневной отчетности американского минфина, если в начале июля текущего года общий объем государственного долга составлял 39,389 триллиона долларов, то к середине августа показатель достиг 39,913 триллиона долларов. Согласно проекту совместной бюджетной резолюции Конгресса, госдолг США продолжит непрерывно расти в течение ближайшего десятилетия. Уже в 2027 финансовом году показатель превысит 41,3 триллиона долларов, психологическую отметку в 50 триллионов преодолеет к 2033 году, а к 2036 финансовому году достигнет более чем 56,2 триллиона долларов.
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мировая экономика, сша, ближний восток, "бкс мир инвестиций", конгресс сша, госдолг сша
Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, "БКС Мир инвестиций", Конгресс США, Экономика, госдолг США
08:58 19.08.2026 (обновлено: 09:08 19.08.2026)
 
Аналитик рассказал, когда госдолг США может достичь 50 триллионов долларов

Эксперт Короев: госдолг США может достичь 50 триллионов долларов до конца 2030 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Госдолг США может достигнуть 50 триллионов долларов уже до конца 2030 года - на несколько лет раньше ожиданий бюджетного управления Конгресса страны, рассказал РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
"Рубеж в 50 триллионов долларов, по оценке бюджетного управления Конгресса США, должен был быть преодолен в 2032 году. Однако, судя по темпам последних лет и более краткосрочным тенденциям, связанным с конфликтом на Ближнем Востоке, ростом процентных ставок по долгосрочным долговым ценным бумагам (трежерис), уже до конца 2030 года этот порог может быть достигнут", - прогнозирует аналитик.
Согласно ежедневной отчетности американского минфина, если в начале июля текущего года общий объем государственного долга составлял 39,389 триллиона долларов, то к середине августа показатель достиг 39,913 триллиона долларов.
Согласно проекту совместной бюджетной резолюции Конгресса, госдолг США продолжит непрерывно расти в течение ближайшего десятилетия. Уже в 2027 финансовом году показатель превысит 41,3 триллиона долларов, психологическую отметку в 50 триллионов преодолеет к 2033 году, а к 2036 финансовому году достигнет более чем 56,2 триллиона долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК"БКС Мир инвестиций"Конгресс СШАгосдолг США
 
 
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