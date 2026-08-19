https://1prime.ru/20260819/analitiki-872494419.html

Аналитики подготовили для Путина семь идей для рывка российской экономики

Аналитики подготовили для Путина семь идей для рывка российской экономики - 19.08.2026, ПРАЙМ

Аналитики подготовили для Путина семь идей для рывка российской экономики

Семь составляющих, необходимых для ускорения роста экономики РФ, подготовили к заседанию Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:37+0300

2026-08-19T09:37+0300

2026-08-19T09:43+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Семь составляющих, необходимых для ускорения роста экономики РФ, подготовили к заседанию Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам аналитики Центра межотраслевой экспертизы "Третий Рим" при Президентской академии, пишет журнал "Эксперт". Совет состоится в среду, его темой станет реализация плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Эксперты описывают каждый из этих "столпов". Первый - это опережающее развитие регионов и внутреннего туризма – то есть сокращение пространственных разрывов и создание новых центров внутреннего спроса. Второй - автоматизация, ИИ и рост производительности – выпуск большего количества продукции при ограниченном количестве работников. Третий - платформизация экономики через снижение транзакционных издержек и более эффективное использование капитала. Четвертый - развитие инфраструктуры новой экономики – вложения в ЦОДы, связь, системы передачи, хранения и обработки данных, энергетику. Пятое условие, по мнению аналитиков, - это перестройка системы подготовки кадров – переход к непрерывному образованию и постоянному обновлению компетенций. Шестой "столп" - обеление экономики, или переток труда и капитала от непрозрачных и низкопроизводительных компаний к более эффективным. Седьмой - это повышение доступности капитала для частного сектора - переход от модели государственного спроса к модели, в которой основными драйверами становятся частные инвестиции и потребление. "Результатом структурных преобразований должно стать повышение качества жизни - более широкое понятие, чем рост реальных доходов населения", - указывается в докладе. Более производительная экономика способствует росту благосостояния, тогда как развитие регионов, инфраструктуры, человеческого капитала и цифровых сервисов повышает доступность и качество среды, в которой живет человек, пояснили авторы документа. "Высокое качество жизни становится не только итогом новой модели роста, но и одним из условий ее воспроизводства", - заключили аналитики.

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россия, владимир путин