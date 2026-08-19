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Арбузы и дыни в крупных торговых сетях подешевели на 40%

Арбузы и дыни в крупных торговых сетях подешевели на 40% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Арбузы и дыни в крупных торговых сетях подешевели на 40%

Арбузы и дыни в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели на 40%, их цена начинается от 30 и 80 рублей за килограмм соответственно,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T06:18+0300

2026-08-19T06:18+0300

2026-08-19T06:18+0300

бизнес

россия

азербайджан

иран

ливан

x5 retail group

перекресток

акорт

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Арбузы и дыни в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели на 40%, их цена начинается от 30 и 80 рублей за килограмм соответственно, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Сейчас на рынок вышел основной объем российского урожая, и выбор бахчевых в крупных торговых сетях расширяется... Минимальные цены на бахчевые за месяц снизились на 40%. В середине августа арбузы в крупных торговых сетях стоят от 30 рублей за килограмм, дыни - от 80 рублей за килограмм", - сказал он. Богданов пояснил, что арбузы и дыни относятся к сезонным категориям, поэтому динамика ассортимента и цен в рознице определяется сроками созревания и поступления нового урожая. С середины июля ассортимент арбузов в торговых сетях вырос почти на 70%, дынь - на 80%. В зависимости от формата магазина покупателям доступно от 3 до 11 видов арбузов и от 2 до 10 видов дынь. Отмечается, что отечественная продукция обеспечивает основной объем предложения: доля российских арбузов в ассортименте крупных торговых сетей составляет около 80%, российских дынь - около половины. Оставшийся объем по арбузам дополняют поставки из Азербайджана, Ирана и Ливана. Дыни везут из Казахстана, Узбекистана, Коста-Рики, Эквадора и Испании. Турция и Бразилия поставляют в страну оба продукта. Помимо привычных астраханских арбузов с красной мякотью, в магазинах представлены сорта с желтой и оранжевой мякотью, а также маленькие арбузы без косточек, добавил председатель АКОРТ. В X5 также сообщили РИА Новости о росте продаж бахчевых в торговых сетях компании. Так, за первые две недели августа в "Перекрестке" арбузы и дыни стали покупать в 4,5 раза чаще по сравнению с тем же периодом июля. А "Пятерочка" на второй неделе августа зафиксировала рост продаж в 2 раза к аналогичной неделе июля. Покупатели также активнее заказывают арбузы и дыни с доставкой на дом - онлайн-заказы бахчевых в "Пятерочке" выросли почти на 18% по сравнению с августом прошлого года. Аналитики "Перекрестка" также отмечают смещение продаж в сторону удобных форматов. Покупатели выбирают арбузы без косточки и небольшого размера - этот сегмент вырос более чем в 1,5 раза год к году. Кроме того, спрос на астраханскую продукцию увеличился более чем в 8 раз по сравнению с прошлым годом - регион является для потребителей маркером качества и натуральности, отметили в X5.

азербайджан

иран

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бизнес, россия, азербайджан, иран, ливан, x5 retail group, перекресток, акорт