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Угрожавшего игрушечным пистолетом на АЗС в Москве мужчину арестовали
Угрожавшего игрушечным пистолетом на АЗС в Москве мужчину арестовали - 19.08.2026, ПРАЙМ
Угрожавшего игрушечным пистолетом на АЗС в Москве мужчину арестовали
Суд в Москве назначил 7 суток административного ареста мужчине, который пьяным ругался матом и размахивал перед посетителями АЗС игрушечным пистолетом, следует... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:36+0300
2026-08-19T12:36+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Суд в Москве назначил 7 суток административного ареста мужчине, который пьяным ругался матом и размахивал перед посетителями АЗС игрушечным пистолетом, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, мужчина вечером 12 августа приехал на заправку в качестве пассажира, вышел из салона и стал ругаться матом, размахивая перед другими посетителями игрушечным пистолетом и не реагируя на замечания. Что стало причиной конфликта, в документе не уточняется. Спустя около получаса фигуранта задержали. В суде он вину признал и пояснил, что находился в момент инцидента в состоянии алкогольного опьянения. Суд расценил его действия как мелкое хулиганство, а именно нарушение общественного порядка, которое сопровождалось "нецензурной бранью в общественном месте, оскорбительным приставанием к гражданам". "Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на 7 суток", - говорится в материалах.
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общество , россия, азс
Угрожавшего игрушечным пистолетом на АЗС в Москве мужчину арестовали
Суд арестовал мужчину, который пьяным угрожал игрушечным пистолетом на АЗС в Москве
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Суд в Москве назначил 7 суток административного ареста мужчине, который пьяным ругался матом и размахивал перед посетителями АЗС игрушечным пистолетом, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, мужчина вечером 12 августа приехал на заправку в качестве пассажира, вышел из салона и стал ругаться матом, размахивая перед другими посетителями игрушечным пистолетом и не реагируя на замечания. Что стало причиной конфликта, в документе не уточняется. Спустя около получаса фигуранта задержали.
В суде он вину признал и пояснил, что находился в момент инцидента в состоянии алкогольного опьянения. Суд расценил его действия как мелкое хулиганство, а именно нарушение общественного порядка, которое сопровождалось "нецензурной бранью в общественном месте, оскорбительным приставанием к гражданам".
"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на 7 суток", - говорится в материалах.