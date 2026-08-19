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Угрожавшего игрушечным пистолетом на АЗС в Москве мужчину арестовали

Угрожавшего игрушечным пистолетом на АЗС в Москве мужчину арестовали - 19.08.2026, ПРАЙМ

Угрожавшего игрушечным пистолетом на АЗС в Москве мужчину арестовали

Суд в Москве назначил 7 суток административного ареста мужчине, который пьяным ругался матом и размахивал перед посетителями АЗС игрушечным пистолетом, следует... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:36+0300

2026-08-19T12:36+0300

2026-08-19T12:36+0300

общество

россия

азс

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Суд в Москве назначил 7 суток административного ареста мужчине, который пьяным ругался матом и размахивал перед посетителями АЗС игрушечным пистолетом, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, мужчина вечером 12 августа приехал на заправку в качестве пассажира, вышел из салона и стал ругаться матом, размахивая перед другими посетителями игрушечным пистолетом и не реагируя на замечания. Что стало причиной конфликта, в документе не уточняется. Спустя около получаса фигуранта задержали. В суде он вину признал и пояснил, что находился в момент инцидента в состоянии алкогольного опьянения. Суд расценил его действия как мелкое хулиганство, а именно нарушение общественного порядка, которое сопровождалось "нецензурной бранью в общественном месте, оскорбительным приставанием к гражданам". "Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на 7 суток", - говорится в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, азс