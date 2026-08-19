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В "Астрале" рассказали о росте числа подключений компаний к ЭПД

В "Астрале" рассказали о росте числа подключений компаний к ЭПД - 19.08.2026, ПРАЙМ

В "Астрале" рассказали о росте числа подключений компаний к ЭПД

Количество подключений компаний к системе электронных перевозочных документов (ЭПД) в группе компаний "Астрал" по состоянию на середину августа 2026 года... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:37+0300

2026-08-19T15:37+0300

2026-08-19T15:37+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Количество подключений компаний к системе электронных перевозочных документов (ЭПД) в группе компаний "Астрал" по состоянию на середину августа 2026 года выросло в сравнении с серединой июля в три раза, рассказали РИА Новости в компании. "Число подключений компаний к системе электронных перевозочных документов (ЭПД) в ГК "Астрал" на середину августа 2026 года продемонстрировало трехкратный рост по сравнению с серединой июля", - сообщили в "Астрале". При этом более четверти всех подключений приходится на транспортную отрасль, отметили в компании. Лидерами по росту числа подключений являются компании, работающие в торговле и сельском хозяйстве. Основной прирост наблюдается за счет крупных компаний и представителей среднего бизнеса. Темпы прироста трафика у компаний, которые уже обмениваются электронными транспортными документами, согласно данным ГИС ЭПД, в августе выросли в 2,4 раза по сравнению с июлем. "Рост подключений в три раза - позитивный сигнал от участников рынка. До начала обязательного перехода на электронный документооборот в сфере перевозок осталось меньше месяца, но несмотря на переходный период без штрафов, задержка со стартом может обернуться для компаний неприятными последствиями", - сказал директор по развитию бизнеса ГК "Астрал" Степан Терехин. "Своевременное начало работы с ЭПД позволит провести обкатку системы в тестовом режиме, а не на реальных перевозках уже после 1 сентября, а также избежать очередей на подключение в дальнейшем", - добавил он. Правительство России в мае утвердило постановление по электронным накладным при перевозках грузов в рамках государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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