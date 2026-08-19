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АТР предложила создать меры поддержки для пострадавших от атак дронов

АТР предложила создать меры поддержки для пострадавших от атак дронов - 19.08.2026, ПРАЙМ

АТР предложила создать меры поддержки для пострадавших от атак дронов

Ассоциация текстильщиков России (АТР) обратилась к кабмину с просьбой создать специальные меры поддержки для представителей отрасли, пострадавших от атак... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T06:51+0300

2026-08-19T06:51+0300

2026-08-19T06:51+0300

технологии

азиатско-тихоокеанский регион

атр

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Ассоциация текстильщиков России (АТР) обратилась к кабмину с просьбой создать специальные меры поддержки для представителей отрасли, пострадавших от атак дронов, сообщили в пресс-службе АТР. "Ассоциация текстильщиков России выступила с предложением обратиться к правительству Российской Федерации с инициативой о включении предприятий текстильной и легкой промышленности в перечень отраслей, нуждающихся в первоочередных мерах государственной поддержки в связи с последствиями чрезвычайных ситуаций, затрагивающих логистическую инфраструктуру", - говорится в сообщении ассоциации. Кроме того, АТР предложила ввести компенсацию части дополнительных расходов на логистику, хранение продукции и перенос товарных запасов между логистическими центрами. Также выдвинута идея выдавать гранты для цифровизации логистики, обеспечить приоритетный доступ российских производителей к государственным и муниципальным закупкам и начать субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств. Среди инициатив также предоставление отсрочек по уплате налогов, введение моратория на начисление штрафов и пеней по обязательным платежам для компаний, пострадавших от атак и ЧС, льготное оборотное финансирование и ускоренное предоставление займов через государственные институты развития. Помимо этого, предложено ускорить возврат НДС для предприятий, понесших убытки из-за сбоев логистики, создать федеральный механизм оперативной поддержки производителей при ЧС, а также рассмотреть программы поддержки для бизнеса легкой промышленности, наиболее зависимого от маркетплейсов.

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, азиатско-тихоокеанский регион, атр