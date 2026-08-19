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Международные авиаперелеты подорожают на 10% в 2027 году

Международные авиаперелеты подорожают на 10% в 2027 году - 19.08.2026, ПРАЙМ

Международные авиаперелеты подорожают на 10% в 2027 году

Международные авиаперелеты подорожают еще на 10% в 2027 году, если конфликт на Ближнем Востоке не закончится, говорится в аналитическом докладе компании Tourism | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T17:23+0300

2026-08-19T17:23+0300

2026-08-19T17:23+0300

бизнес

ближний восток

ормузский пролив

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Международные авиаперелеты подорожают еще на 10% в 2027 году, если конфликт на Ближнем Востоке не закончится, говорится в аналитическом докладе компании Tourism Economics. "Некоторые авиакомпании также снизили стоимость билетов на летний период, чтобы стимулировать спрос, исходя из предположения, что ситуация нормализуется и издержки снизятся. В целом ожидается, что повышение стоимости авиаперелетов будет наиболее заметным в конце 2026 года, а в 2027 году, если перебои в поставках сохранятся, рост цен может быть еще более существенным - вплоть до дополнительных 10%. Нарушение экспорта энергоресурсов через Ормузский пролив оказало значительное повышательное давление на цены на нефть и авиационное топливо, указывают аналитики. Последние выросли более резко, чем цены на сырую нефть, вследствие рекордно высоких маржинальных показателей нефтепереработки, а также опасений относительно возможностей хранения и обеспечения поставок. Согласно моделированию Tourism Economics, даже при относительно благоприятном сценарии развития ситуации средние мировые цены на авиабилеты в 2026 году могут оказаться на 5–10% выше уровня, ожидавшегося до начала конфликта. Точные масштабы этого воздействия определить сложно, поскольку рост издержек обычно отражается в конечных ценах лишь спустя несколько месяцев - в частности, из-за стратегий хеджирования авиакомпаний и предварительного бронирования авиарейсов, подчеркивают они.

ближний восток

ормузский пролив

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бизнес, ближний восток, ормузский пролив