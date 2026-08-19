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"Автодор" предложил ввести бесплатный проезд для многодетных семей - 19.08.2026, ПРАЙМ
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"Автодор" предложил ввести бесплатный проезд для многодетных семей
"Автодор" предложил ввести бесплатный проезд для многодетных семей - 19.08.2026, ПРАЙМ
"Автодор" предложил ввести бесплатный проезд для многодетных семей
"Автодор" предлагает задействовать средства органов социальной защиты для предоставления возможности бесплатного проезда по платным дорогам многодетных семей,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:21+0300
2026-08-19T19:21+0300
бизнес
общество
автодор
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Автодор" предлагает задействовать средства органов социальной защиты для предоставления возможности бесплатного проезда по платным дорогам многодетных семей, сообщили РИА Новости в госкомпании. Ранее в среду руководитель исполкома Народного Фронта Михаил Кузнецов озвучил предложение ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей. "Государственная компания предлагает рассмотреть альтернативные инструменты по предоставлению бесплатного проезда в форме последующей компенсации понесенных затрат на оплату проезда через государственные органы социальной защиты населения", - сказали в "Автодоре". В госкомпании отметили, что придерживаются принципов социальной ответственности и семейноцентричности, применяя программы лояльности, позволяющие пользователям экономить на проезде. Так, в период с июня по сентябрь 2025 года в рамках программы лояльности проводилась акция по предоставлению многодетным семьям единовременной скидки для поездок к местам отдыха и обратно в размере 15% при использовании транспондера. "В текущем году Государственной компанией принято решение о проведении в период с 15 апреля по 30 сентября аналогичной акции по начислению дополнительных баллов в размере 12 000 баллов членам многодетных семей", - добавили там. В "Автодоре" уточнили, что в прошлом году в аналогичной акции приняли участие 11,6 тысячи семей, и порядка 11 тысяч - в текущем.
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192
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бизнес, общество , автодор
Бизнес, Общество , Автодор
19:21 19.08.2026
 
"Автодор" предложил ввести бесплатный проезд для многодетных семей

"Автодор" предлагает задействовать соцзащиту для бесплатного проезда многодетных семей

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Автодор" предлагает задействовать средства органов социальной защиты для предоставления возможности бесплатного проезда по платным дорогам многодетных семей, сообщили РИА Новости в госкомпании.
Ранее в среду руководитель исполкома Народного Фронта Михаил Кузнецов озвучил предложение ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей.
"Государственная компания предлагает рассмотреть альтернативные инструменты по предоставлению бесплатного проезда в форме последующей компенсации понесенных затрат на оплату проезда через государственные органы социальной защиты населения", - сказали в "Автодоре".
В госкомпании отметили, что придерживаются принципов социальной ответственности и семейноцентричности, применяя программы лояльности, позволяющие пользователям экономить на проезде.
Так, в период с июня по сентябрь 2025 года в рамках программы лояльности проводилась акция по предоставлению многодетным семьям единовременной скидки для поездок к местам отдыха и обратно в размере 15% при использовании транспондера.
"В текущем году Государственной компанией принято решение о проведении в период с 15 апреля по 30 сентября аналогичной акции по начислению дополнительных баллов в размере 12 000 баллов членам многодетных семей", - добавили там.
В "Автодоре" уточнили, что в прошлом году в аналогичной акции приняли участие 11,6 тысячи семей, и порядка 11 тысяч - в текущем.
 
БизнесОбществоАвтодор
 
 
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