https://1prime.ru/20260819/avtodory-872523459.html

"Автодор" предложил ввести бесплатный проезд для многодетных семей

"Автодор" предложил ввести бесплатный проезд для многодетных семей - 19.08.2026, ПРАЙМ

"Автодор" предложил ввести бесплатный проезд для многодетных семей

"Автодор" предлагает задействовать средства органов социальной защиты для предоставления возможности бесплатного проезда по платным дорогам многодетных семей,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:21+0300

2026-08-19T19:21+0300

2026-08-19T19:21+0300

бизнес

общество

автодор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872523459.jpg?1787156503

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Автодор" предлагает задействовать средства органов социальной защиты для предоставления возможности бесплатного проезда по платным дорогам многодетных семей, сообщили РИА Новости в госкомпании. Ранее в среду руководитель исполкома Народного Фронта Михаил Кузнецов озвучил предложение ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей. "Государственная компания предлагает рассмотреть альтернативные инструменты по предоставлению бесплатного проезда в форме последующей компенсации понесенных затрат на оплату проезда через государственные органы социальной защиты населения", - сказали в "Автодоре". В госкомпании отметили, что придерживаются принципов социальной ответственности и семейноцентричности, применяя программы лояльности, позволяющие пользователям экономить на проезде. Так, в период с июня по сентябрь 2025 года в рамках программы лояльности проводилась акция по предоставлению многодетным семьям единовременной скидки для поездок к местам отдыха и обратно в размере 15% при использовании транспондера. "В текущем году Государственной компанией принято решение о проведении в период с 15 апреля по 30 сентября аналогичной акции по начислению дополнительных баллов в размере 12 000 баллов членам многодетных семей", - добавили там. В "Автодоре" уточнили, что в прошлом году в аналогичной акции приняли участие 11,6 тысячи семей, и порядка 11 тысяч - в текущем.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , автодор