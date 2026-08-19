https://1prime.ru/20260819/belorussija-872520998.html

Белоруссия предложила Узбекистану шире использовать нацвалюты

Белоруссия предложила Узбекистану шире использовать нацвалюты - 19.08.2026, ПРАЙМ

Белоруссия предложила Узбекистану шире использовать нацвалюты

Белоруссия предлагает Узбекистану шире использовать национальные валюты во взаимных расчетах, заявил председатель правления Национального банка (центробанка)... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:39+0300

2026-08-19T18:39+0300

2026-08-19T18:39+0300

финансы

рынок

банки

белоруссия

узбекистан

роман головченко

нацбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872520998.jpg?1787153967

МИНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Белоруссия предлагает Узбекистану шире использовать национальные валюты во взаимных расчетах, заявил председатель правления Национального банка (центробанка) республики Роман Головченко. "Хотелось бы высказать пожелание, чтобы большая часть наших расчетов осуществлялась в национальных валютах. Тем более что все условия для этого есть", - сказал Головченко во время встречи с послом Узбекистана в Белоруссии Нуриддином Мамажоновым. Его слова приводит агентство Белта. Головченко отметил, что сейчас большая часть расчетов между двумя странами идет в валютах третьих стран, прежде всего в долларах. "Считаю, что с учетом масштабов наших экономик и складывающегося сбалансированного товарооборота создаются хорошие условия, чтобы больше расчетов проводилось в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков двух стран", - отметил председатель правления Нацбанка. Он также отметил, что отношения Белоруссия и Узбекистана находятся на восходящем треке, товарооборот демонстрирует очень серьезные цифры. В 2025 году товарооборот вырос более чем на 30%, по итогам первого полугодия текущего года тенденция роста сохранилась. "Речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, инвестиционном сотрудничестве", - сказал Головченко. Посол Узбекистана в Белоруссии в свою очередь отметил высокое доверие между двумя странами и их лидерами. "Задачи мне поставлены ясно - рост товарооборота до 2 миллиардов долларов, расширение промышленной кооперации между бизнесом Беларуси и Узбекистана. Для этого есть все необходимые условия", - сказал он.

белоруссия

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, банки, белоруссия, узбекистан, роман головченко, нацбанк