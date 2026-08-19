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Белоруссия предложила Узбекистану шире использовать нацвалюты
Белоруссия предложила Узбекистану шире использовать нацвалюты - 19.08.2026, ПРАЙМ
Белоруссия предложила Узбекистану шире использовать нацвалюты
Белоруссия предлагает Узбекистану шире использовать национальные валюты во взаимных расчетах, заявил председатель правления Национального банка (центробанка)... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:39+0300
2026-08-19T18:39+0300
2026-08-19T18:39+0300
финансы
рынок
банки
белоруссия
узбекистан
роман головченко
нацбанк
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МИНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Белоруссия предлагает Узбекистану шире использовать национальные валюты во взаимных расчетах, заявил председатель правления Национального банка (центробанка) республики Роман Головченко.
"Хотелось бы высказать пожелание, чтобы большая часть наших расчетов осуществлялась в национальных валютах. Тем более что все условия для этого есть", - сказал Головченко во время встречи с послом Узбекистана в Белоруссии Нуриддином Мамажоновым. Его слова приводит агентство Белта.
Головченко отметил, что сейчас большая часть расчетов между двумя странами идет в валютах третьих стран, прежде всего в долларах. "Считаю, что с учетом масштабов наших экономик и складывающегося сбалансированного товарооборота создаются хорошие условия, чтобы больше расчетов проводилось в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков двух стран", - отметил председатель правления Нацбанка.
Он также отметил, что отношения Белоруссия и Узбекистана находятся на восходящем треке, товарооборот демонстрирует очень серьезные цифры. В 2025 году товарооборот вырос более чем на 30%, по итогам первого полугодия текущего года тенденция роста сохранилась. "Речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, инвестиционном сотрудничестве", - сказал Головченко.
Посол Узбекистана в Белоруссии в свою очередь отметил высокое доверие между двумя странами и их лидерами. "Задачи мне поставлены ясно - рост товарооборота до 2 миллиардов долларов, расширение промышленной кооперации между бизнесом Беларуси и Узбекистана. Для этого есть все необходимые условия", - сказал он.
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финансы, рынок, банки, белоруссия, узбекистан, роман головченко, нацбанк
Финансы, Рынок, Банки, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Роман Головченко, Нацбанк
Белоруссия предложила Узбекистану шире использовать нацвалюты
Нацбанк Белоруссии предложил Узбекистану шире использовать национальные валюты
МИНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Белоруссия предлагает Узбекистану шире использовать национальные валюты во взаимных расчетах, заявил председатель правления Национального банка (центробанка) республики Роман Головченко.
"Хотелось бы высказать пожелание, чтобы большая часть наших расчетов осуществлялась в национальных валютах. Тем более что все условия для этого есть", - сказал Головченко во время встречи с послом Узбекистана в Белоруссии Нуриддином Мамажоновым. Его слова приводит агентство Белта.
Головченко отметил, что сейчас большая часть расчетов между двумя странами идет в валютах третьих стран, прежде всего в долларах. "Считаю, что с учетом масштабов наших экономик и складывающегося сбалансированного товарооборота создаются хорошие условия, чтобы больше расчетов проводилось в национальных валютах. Это задача и правительств, и центральных банков двух стран", - отметил председатель правления Нацбанка.
Он также отметил, что отношения Белоруссия и Узбекистана находятся на восходящем треке, товарооборот демонстрирует очень серьезные цифры. В 2025 году товарооборот вырос более чем на 30%, по итогам первого полугодия текущего года тенденция роста сохранилась. "Речь сейчас идет уже не только о торговле, но и о совместных проектах, инвестиционном сотрудничестве", - сказал Головченко.
Посол Узбекистана в Белоруссии в свою очередь отметил высокое доверие между двумя странами и их лидерами. "Задачи мне поставлены ясно - рост товарооборота до 2 миллиардов долларов, расширение промышленной кооперации между бизнесом Беларуси и Узбекистана. Для этого есть все необходимые условия", - сказал он.