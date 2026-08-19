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Во Франции выросли цены на фрукты и овощи из-за аномальной жары, пишут СМИ - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Во Франции выросли цены на фрукты и овощи из-за аномальной жары, пишут СМИ
Во Франции выросли цены на фрукты и овощи из-за аномальной жары, пишут СМИ - 19.08.2026, ПРАЙМ
Во Франции выросли цены на фрукты и овощи из-за аномальной жары, пишут СМИ
Цены на фрукты и овощи выросли на продовольственных рынках во Франции на фоне снижения урожая из-за аномальной жары, сообщил в среду телеканал BFMTV. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:27+0300
2026-08-19T11:27+0300
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мировая экономика
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 19 авг – ПРАЙМ. Цены на фрукты и овощи выросли на продовольственных рынках во Франции на фоне снижения урожая из-за аномальной жары, сообщил в среду телеканал BFMTV. Ранее глава Минсельхоза Франции Анни Женевар заявила, что сельское хозяйство страны переживает глубокий кризис на фоне сильной жары и вызванных ею засухи и лесных пожаров. По ее словам, такая погода привела к падению урожайности и повышенной смертности скота. "Цены на фрукты и овощи растут на рынках", - говорится в материале. Так, цена на помидоры на одном из самых дешевых французских рынков в Тулузе выросла почти в два раза до 4,5 евро за килограмм, передает BFMTV. При этом в некоторых других местах стоимость томатов достигла более девяти евро за килограмм. Вместе с этим размер некоторых овощей, например кабачков и баклажанов, значительно уменьшился из-за неблагоприятной погоды, сообщает телеканал. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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бизнес, мировая экономика, франция, европа, эммануэль макрон, жара
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, жара
11:27 19.08.2026
 
Во Франции выросли цены на фрукты и овощи из-за аномальной жары, пишут СМИ

BFMTV: цены на фрукты и овощи выросли на продовольственных рынках во Франции из-за жары

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 19 авг – ПРАЙМ. Цены на фрукты и овощи выросли на продовольственных рынках во Франции на фоне снижения урожая из-за аномальной жары, сообщил в среду телеканал BFMTV.
Ранее глава Минсельхоза Франции Анни Женевар заявила, что сельское хозяйство страны переживает глубокий кризис на фоне сильной жары и вызванных ею засухи и лесных пожаров. По ее словам, такая погода привела к падению урожайности и повышенной смертности скота.
"Цены на фрукты и овощи растут на рынках", - говорится в материале.
Так, цена на помидоры на одном из самых дешевых французских рынков в Тулузе выросла почти в два раза до 4,5 евро за килограмм, передает BFMTV. При этом в некоторых других местах стоимость томатов достигла более девяти евро за килограмм.
Вместе с этим размер некоторых овощей, например кабачков и баклажанов, значительно уменьшился из-за неблагоприятной погоды, сообщает телеканал.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаФРАНЦИЯЕВРОПАЭммануэль Макронжара
 
 
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