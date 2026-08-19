https://1prime.ru/20260819/bfmtv-872498496.html
Во Франции выросли цены на фрукты и овощи из-за аномальной жары, пишут СМИ
Во Франции выросли цены на фрукты и овощи из-за аномальной жары, пишут СМИ - 19.08.2026, ПРАЙМ
Во Франции выросли цены на фрукты и овощи из-за аномальной жары, пишут СМИ
Цены на фрукты и овощи выросли на продовольственных рынках во Франции на фоне снижения урожая из-за аномальной жары, сообщил в среду телеканал BFMTV. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:27+0300
2026-08-19T11:27+0300
2026-08-19T11:27+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
франция
европа
эммануэль макрон
жара
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_a80590bb7869cc7356ccbb3b252b6158.jpg
ПАРИЖ, 19 авг – ПРАЙМ. Цены на фрукты и овощи выросли на продовольственных рынках во Франции на фоне снижения урожая из-за аномальной жары, сообщил в среду телеканал BFMTV. Ранее глава Минсельхоза Франции Анни Женевар заявила, что сельское хозяйство страны переживает глубокий кризис на фоне сильной жары и вызванных ею засухи и лесных пожаров. По ее словам, такая погода привела к падению урожайности и повышенной смертности скота. "Цены на фрукты и овощи растут на рынках", - говорится в материале. Так, цена на помидоры на одном из самых дешевых французских рынков в Тулузе выросла почти в два раза до 4,5 евро за килограмм, передает BFMTV. При этом в некоторых других местах стоимость томатов достигла более девяти евро за килограмм. Вместе с этим размер некоторых овощей, например кабачков и баклажанов, значительно уменьшился из-за неблагоприятной погоды, сообщает телеканал. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
франция
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3ef269917d26bbf6d113c6b0bc7c4b7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, франция, европа, эммануэль макрон, жара
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, жара
Во Франции выросли цены на фрукты и овощи из-за аномальной жары, пишут СМИ
BFMTV: цены на фрукты и овощи выросли на продовольственных рынках во Франции из-за жары
ПАРИЖ, 19 авг – ПРАЙМ. Цены на фрукты и овощи выросли на продовольственных рынках во Франции на фоне снижения урожая из-за аномальной жары, сообщил в среду телеканал BFMTV.
Ранее глава Минсельхоза Франции
Анни Женевар заявила, что сельское хозяйство страны переживает глубокий кризис на фоне сильной жары и вызванных ею засухи и лесных пожаров. По ее словам, такая погода привела к падению урожайности и повышенной смертности скота.
"Цены на фрукты и овощи растут на рынках", - говорится в материале.
Так, цена на помидоры на одном из самых дешевых французских рынков в Тулузе выросла почти в два раза до 4,5 евро за килограмм, передает BFMTV. При этом в некоторых других местах стоимость томатов достигла более девяти евро за килограмм.
Вместе с этим размер некоторых овощей, например кабачков и баклажанов, значительно уменьшился из-за неблагоприятной погоды, сообщает телеканал.
Европа
переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон
, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.