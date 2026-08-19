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Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из сектора технологий - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из сектора технологий
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из сектора технологий - 19.08.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из сектора технологий
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду утром после выхода финансовых показателей компаний сектора... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:18+0300
2026-08-19T08:18+0300
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акции
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nikkei 225
shenzhen composite
hang seng index
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду утром после выхода финансовых показателей компаний сектора технологий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск японский Nikkei 225 опускался на 3,35% относительно предыдущего закрытия, до 65 199 пунктов, индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite - на 1,96%, до 3 912,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,86%, до 2 533,49 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,12%, до 25 502 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снижался - на 0,23%, до 9 049,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 5,84%, до 6 468,57 пункта. Китайская технологическая компания Baidu во вторник после закрытия торгов опубликовала финансовый отчет за второй квартал текущего года, согласно которому объем выручки составил 31,325 миллиарда юаней, или 4,617 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в среднем в 31,96 миллиарда юаней. Акции компании дешевеют на 11,8%. Акции китайской Xiaomi поднимаются в цене на 6,95%. Компания накануне отчиталась о росте выручки от сектора "умных" электромобилей на 15,9% в годовом выражении, до 23,9 миллиарда юаней (3,5 миллиарда долларов). В целом технологический сектор демонстрирует снижение стоимости акций компаний. Так, бумаги китайской технологической Kuaishou Technology дешевеют на 2,18%, японской Panasonic - на 5,38%, Kioxia - на 11,6%, Mitsubishi Electric - на 6,17%, южнокорейской Samsung Electronics - снижаются в цене на 7,17%, SK Hynix - на 8,6%, LG Electronix - на 2,6%, Hyundai Motor - на 5,29%.
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192
40
192
40
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5
4.7
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рынок, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион, nikkei 225, shenzhen composite, hang seng index
Рынок, Торги, Акции, Азиатско-Тихоокеанский регион, Nikkei 225, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
08:18 19.08.2026
 
Биржи АТР преимущественно снижаются на новостях из сектора технологий

Биржи АТР преимущественно снижаются на данных компаний сектора технологий

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду утром после выхода финансовых показателей компаний сектора технологий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск японский Nikkei 225 опускался на 3,35% относительно предыдущего закрытия, до 65 199 пунктов, индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite - на 1,96%, до 3 912,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,86%, до 2 533,49 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,12%, до 25 502 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снижался - на 0,23%, до 9 049,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 5,84%, до 6 468,57 пункта.
Китайская технологическая компания Baidu во вторник после закрытия торгов опубликовала финансовый отчет за второй квартал текущего года, согласно которому объем выручки составил 31,325 миллиарда юаней, или 4,617 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в среднем в 31,96 миллиарда юаней. Акции компании дешевеют на 11,8%.
Акции китайской Xiaomi поднимаются в цене на 6,95%. Компания накануне отчиталась о росте выручки от сектора "умных" электромобилей на 15,9% в годовом выражении, до 23,9 миллиарда юаней (3,5 миллиарда долларов).
В целом технологический сектор демонстрирует снижение стоимости акций компаний. Так, бумаги китайской технологической Kuaishou Technology дешевеют на 2,18%, японской Panasonic - на 5,38%, Kioxia - на 11,6%, Mitsubishi Electric - на 6,17%, южнокорейской Samsung Electronics - снижаются в цене на 7,17%, SK Hynix - на 8,6%, LG Electronix - на 2,6%, Hyundai Motor - на 5,29%.
 
РынокТоргиАкцииАзиатско-Тихоокеанский регионNikkei 225Shenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
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