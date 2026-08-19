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Биржи АТР закрылись в основном в минусе

Биржи АТР закрылись в основном в минусе - 19.08.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись в основном в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снизились, наиболее заметно сократился южнокорейский KOSPI - на 5,8%, что... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:54+0300

2026-08-19T12:54+0300

2026-08-19T12:57+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снизились, наиболее заметно сократился южнокорейский KOSPI - на 5,8%, что стало сильнейшим суточным падением за три недели; на рынках наблюдалась распродажа в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов среды индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite сократился на 2,4% - до 3894,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 4,86%, до 2507,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index – вырос на 0,09%, до 25 495,07 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 5,8% (сильнейшими темпами с 29 июля) - до 6471,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,18%, до 9053,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,16%, до 65 326,42 пункта. Падение индексов связано с распродажей в технологическом секторе вслед за динамикой из США. Во вторник американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опустился на 1,3%. В результате индекс сектора микропроцессоров Китая CSI Semiconductor Industry упал на 7,8%, индекс технологий искусственного интеллекта страны CSI Artificial Intelligence - на 7,3%. Акции CXMT Corp в Шанхае подешевели на 3,4%. Акции южнокорейской Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 7,8%, а SK Hynix – на 9,8%. Акции Tokyo Electron сократились в стоимости в Токио на 3,1%, Advantest – на 2,3%. Технологический сектор Австралии (S&P/ASX All Technology) снизился на 1,8%, в том числе индекс информационных технологий S&P/ASX 200 Information Technology – на 3,2%. Повлияли на торги и корпоративные новости. Так, акции китайской технологической Baidu упали в цене в Гонконге на 11% после публикации квартального отчета во вторник. Компания отчиталась о пятом квартале годового снижения выручки подряд: в апреле-июне доход Baidu сократился на 4% к прошлому году и оказался ниже прогноза. Акции китайской робототехнической компании Hangzhou Yushu Technology, известной как Unitree Robotics, открылись ростом на 629,44% в первый день торгов на бирже Шанхая. По итогам торгов акции подорожали на 460,34%, до 845 юаней при цене размещения в 150,8 юаня. Акции китайского производителя смартфонов, бытовой техники и электромобилей Xiaomi подорожали в Гонконге на 4,8%. Компания накануне отчиталась о росте выручки от сектора "умных" электромобилей на 15,9% в годовом выражении, до 23,9 миллиарда юаней (3,5 миллиарда долларов).

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азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, шанхай, гонконг, азиатско-тихоокеанский регион, kospi, baidu, shenzhen composite, nasdaq composite