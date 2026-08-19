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Стоимость биткоина приближается к отметке в 70 тысяч долларов

Стоимость биткоина приближается к отметке в 70 тысяч долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина приближается к отметке в 70 тысяч долларов

Стоимость биткоина в среду вечером растет на 6%, показатель приближался к отметке в 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:20+0300

2026-08-19T19:20+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду вечером растет на 6%, показатель приближался к отметке в 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.10 мск дорожал на 6,1% за сутки - до 68 760,81 доллара. Минутами ранее значение поднималось до суточного максимума в 69 500 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,88% - в среднем до 68 624,38 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, binance, coinmarketcap