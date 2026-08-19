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Стоимость биткоина приближается к отметке в 70 тысяч долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина приближается к отметке в 70 тысяч долларов
Стоимость биткоина приближается к отметке в 70 тысяч долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина приближается к отметке в 70 тысяч долларов
Стоимость биткоина в среду вечером растет на 6%, показатель приближался к отметке в 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:20+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду вечером растет на 6%, показатель приближался к отметке в 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.10 мск дорожал на 6,1% за сутки - до 68 760,81 доллара. Минутами ранее значение поднималось до суточного максимума в 69 500 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,88% - в среднем до 68 624,38 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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финансы, рынок, binance, coinmarketcap
Финансы, Рынок, Binance, CoinMarketCap
19:20 19.08.2026
 
Стоимость биткоина приближается к отметке в 70 тысяч долларов

Биржевая цена биткоина превысила 70 тысяч долларов

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
© Unsplash/Michael Förtsch
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду вечером растет на 6%, показатель приближался к отметке в 70 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.10 мск дорожал на 6,1% за сутки - до 68 760,81 доллара. Минутами ранее значение поднималось до суточного максимума в 69 500 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,88% - в среднем до 68 624,38 доллара. Динамика также приводится за сутки.
 
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