https://1prime.ru/20260819/biznes-872496859.html
Исследование показало, с кем россияне хотели бы открыть бизнес
Исследование показало, с кем россияне хотели бы открыть бизнес - 19.08.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, с кем россияне хотели бы открыть бизнес
Большинство россиян открыли бы собственное дело вместе с профессором Преображенским из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", следует из совместного... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:40+0300
2026-08-19T10:40+0300
2026-08-19T10:40+0300
бизнес
общество
россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Большинство россиян открыли бы собственное дело вместе с профессором Преображенским из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", следует из совместного исследования книжного сервиса "КИОН Строки" и "Точка Банка", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Самым популярным литературным персонажем, с которым респонденты были бы готовы открыть собственное дело, стал профессор Преображенский из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" - его выбрали 17% участников исследования. На втором месте оказался Остап Бендер (13%), а третье занял Воланд (12%)", - говорится в исследовании. Всего аналитики опросили 806 человек в возрасте от 18 до 55 лет по всей России. Вопросы о литературных героях задавали респондентам, знакомым хотя бы с одним персонажем из предложенного списка, - таких оказалось 740 человек, или 92% выборки. Однако в вопросе о том, кто из героев мог бы построить наиболее успешный бизнес, лидером стал именно Остап Бендер: его назвали 18% опрошенных. Воланд занял второе место (14%), а профессор Преображенский - третье (10%). Чаще россияне отказывались от сотрудничества с Плюшкиным и Обломовым - по 14%.
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бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
Исследование показало, с кем россияне хотели бы открыть бизнес
"КИОН Строки": большинство россиян открыли бы бизнес с профессором Преображенским
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Большинство россиян открыли бы собственное дело вместе с профессором Преображенским из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", следует из совместного исследования книжного сервиса "КИОН Строки" и "Точка Банка", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Самым популярным литературным персонажем, с которым респонденты были бы готовы открыть собственное дело, стал профессор Преображенский из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" - его выбрали 17% участников исследования. На втором месте оказался Остап Бендер (13%), а третье занял Воланд (12%)", - говорится в исследовании.
Всего аналитики опросили 806 человек в возрасте от 18 до 55 лет по всей России. Вопросы о литературных героях задавали респондентам, знакомым хотя бы с одним персонажем из предложенного списка, - таких оказалось 740 человек, или 92% выборки.
Однако в вопросе о том, кто из героев мог бы построить наиболее успешный бизнес, лидером стал именно Остап Бендер: его назвали 18% опрошенных. Воланд занял второе место (14%), а профессор Преображенский - третье (10%).
Чаще россияне отказывались от сотрудничества с Плюшкиным и Обломовым - по 14%.