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Российский бизнес готов к работе с партнерами из Мьянмы, заявил Решетников
Российский бизнес готов к работе с партнерами из Мьянмы, заявил Решетников - 19.08.2026, ПРАЙМ
Российский бизнес готов к работе с партнерами из Мьянмы, заявил Решетников
Российский бизнес готов переходить от точечных, разовых сделок с партнерами из Мьянмы к системной работе, наращивать поставки энергоносителей, транспортных... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:21+0300
2026-08-19T12:21+0300
2026-08-19T12:25+0300
россия
бизнес
мьянма
максим решетников
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский бизнес готов переходить от точечных, разовых сделок с партнерами из Мьянмы к системной работе, наращивать поставки энергоносителей, транспортных средств, зерновой продукции, фармацевтических препаратов, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Выступая в среду на российско-мьянманском бизнес-форуме, Решетников отметил, что страны ведут работу по диверсификации торговли. "Например, с прошлого года Мьянма начала поставлять в Россию фасоль, трансформаторы, мебель, посуду. А Россия существенно нарастила поставки минеральных удобрений. Российский бизнес готов переходить от точечных, разовых сделок к большой системной работе: наращивать поставки энергоносителей, транспортных средств, зерновой продукции, продукции для производства кормов, медицинских изделий, фармацевтических препаратов, а также больше закупать мьянманской продукции", - сказал Решетников. По его словам, крупные российские импортеры и крупные продуктовые сети заинтересованы в поставках из Мьянмы продукции АПК. Решетников призвал коллег из Мьянмы активнее участвовать в отраслевых выставках, проводить ознакомительные туры для российских торговых компаний. "Мы понимаем, что потенциал развития торговли напрямую зависит от готовности расчетной инфраструктуры. Здесь у нас действуют прямые корреспондентские счета, а в прошлом месяце запущен новый канал платежей с привлечением индийской рупии", - добавил министр. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в сбалансированной двусторонней торговле.
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россия, бизнес, мьянма, максим решетников
РОССИЯ, Бизнес, МЬЯНМА, Максим Решетников
Российский бизнес готов к работе с партнерами из Мьянмы, заявил Решетников
Решетников: российский бизнес готов наращивать поставки энергоносителей и зерна в Мьянму
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский бизнес готов переходить от точечных, разовых сделок с партнерами из Мьянмы к системной работе, наращивать поставки энергоносителей, транспортных средств, зерновой продукции, фармацевтических препаратов, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Выступая в среду на российско-мьянманском бизнес-форуме, Решетников отметил, что страны ведут работу по диверсификации торговли.
"Например, с прошлого года Мьянма начала поставлять в Россию фасоль, трансформаторы, мебель, посуду. А Россия существенно нарастила поставки минеральных удобрений. Российский бизнес готов переходить от точечных, разовых сделок к большой системной работе: наращивать поставки энергоносителей, транспортных средств, зерновой продукции, продукции для производства кормов, медицинских изделий, фармацевтических препаратов, а также больше закупать мьянманской продукции", - сказал Решетников.
По его словам, крупные российские импортеры и крупные продуктовые сети заинтересованы в поставках из Мьянмы продукции АПК. Решетников призвал коллег из Мьянмы активнее участвовать в отраслевых выставках, проводить ознакомительные туры для российских торговых компаний.
"Мы понимаем, что потенциал развития торговли напрямую зависит от готовности расчетной инфраструктуры. Здесь у нас действуют прямые корреспондентские счета, а в прошлом месяце запущен новый канал платежей с привлечением индийской рупии", - добавил министр.
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в сбалансированной двусторонней торговле.