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Двум пермякам закрыли выезд за границу из-за зарослей борщевика на участке - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Двум пермякам закрыли выезд за границу из-за зарослей борщевика на участке
Двум пермякам закрыли выезд за границу из-за зарослей борщевика на участке - 19.08.2026, ПРАЙМ
Двум пермякам закрыли выезд за границу из-за зарослей борщевика на участке
Двум пермякам, у которых участок зарос борщевиком, вызывающим сильные ожоги, закрыли выезд за границу, меры позволили добиться удаления опасного растения с... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T13:25+0300
2026-08-19T13:25+0300
общество
пермский край
здоровье
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ПЕРМЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Двум пермякам, у которых участок зарос борщевиком, вызывающим сильные ожоги, закрыли выезд за границу, меры позволили добиться удаления опасного растения с площадки, сообщает пермское управление федеральной службы судебных приставов. По данным ведомства, районная администрация в Пермском крае обязала двух собственников участка площадью 15 тысяч квадратных метров убрать на этой земле заросли борщевика. Однако владельцы эту просьбу проигнорировали. Власти обратились в суд. "Они были ограничены в праве на выезд за пределы России, что позволило ускорить темпы положенных работ. Убедившись, что борщевик уничтожен, сотрудник ведомства вынес постановления об отмене ограничений", - говорится в сообщении. Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. Он вызывает (при воздействии света) ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
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общество , пермский край, здоровье
Общество , Пермский край, Здоровье
13:25 19.08.2026
 
Двум пермякам закрыли выезд за границу из-за зарослей борщевика на участке

ФССП: Двум пермякам, у которых участок зарос борщевиком, закрыли выезд за границу

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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ПЕРМЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Двум пермякам, у которых участок зарос борщевиком, вызывающим сильные ожоги, закрыли выезд за границу, меры позволили добиться удаления опасного растения с площадки, сообщает пермское управление федеральной службы судебных приставов.
По данным ведомства, районная администрация в Пермском крае обязала двух собственников участка площадью 15 тысяч квадратных метров убрать на этой земле заросли борщевика. Однако владельцы эту просьбу проигнорировали. Власти обратились в суд.
"Они были ограничены в праве на выезд за пределы России, что позволило ускорить темпы положенных работ. Убедившись, что борщевик уничтожен, сотрудник ведомства вынес постановления об отмене ограничений", - говорится в сообщении.
Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. Он вызывает (при воздействии света) ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
 
ОбществоПермский крайЗдоровье
 
 
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