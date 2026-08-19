Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участок трассы "Таврида" перекрыли из-за обнаружения БПЛА - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/bpl-872497779.html
Участок трассы "Таврида" перекрыли из-за обнаружения БПЛА
Участок трассы "Таврида" перекрыли из-за обнаружения БПЛА - 19.08.2026, ПРАЙМ
Участок трассы "Таврида" перекрыли из-за обнаружения БПЛА
Участок трассы "Таврида" перекрыт из-за обнаружения там БПЛА украинских военных, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:56+0300
2026-08-19T11:18+0300
россия
общество
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872497779.jpg?1787127536
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Участок трассы "Таврида" перекрыт из-за обнаружения там БПЛА украинских военных, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Участок дороги с 271 по 275 км трассы "Таврида" перекрыт в обе стороны, и улица Чернореченская временно перекрыта. Также ограничено движение по дороге "Штурмовое-Хмельничное". Там обнаружены несколько вражеских БПЛА", - говорится в сообщении губернатора, размещенном в официальном канале на платформе "Макс". Губернатор добавил, что движение возобновится после окончания работ с беспилотниками.
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , севастополь, михаил развожаев
РОССИЯ, Общество , СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
10:56 19.08.2026 (обновлено: 11:18 19.08.2026)
 
Участок трассы "Таврида" перекрыли из-за обнаружения БПЛА

Развожаев: участок трассы "Таврида" перекрыли из-за обнаружения там украинского БПЛА

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Участок трассы "Таврида" перекрыт из-за обнаружения там БПЛА украинских военных, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Участок дороги с 271 по 275 км трассы "Таврида" перекрыт в обе стороны, и улица Чернореченская временно перекрыта. Также ограничено движение по дороге "Штурмовое-Хмельничное". Там обнаружены несколько вражеских БПЛА", - говорится в сообщении губернатора, размещенном в официальном канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что движение возобновится после окончания работ с беспилотниками.
 
РОССИЯОбществоСЕВАСТОПОЛЬМихаил Развожаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала