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Участок трассы "Таврида" перекрыли из-за обнаружения БПЛА

Участок трассы "Таврида" перекрыли из-за обнаружения БПЛА - 19.08.2026, ПРАЙМ

Участок трассы "Таврида" перекрыли из-за обнаружения БПЛА

Участок трассы "Таврида" перекрыт из-за обнаружения там БПЛА украинских военных, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:56+0300

2026-08-19T10:56+0300

2026-08-19T11:18+0300

россия

общество

севастополь

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Участок трассы "Таврида" перекрыт из-за обнаружения там БПЛА украинских военных, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Участок дороги с 271 по 275 км трассы "Таврида" перекрыт в обе стороны, и улица Чернореченская временно перекрыта. Также ограничено движение по дороге "Штурмовое-Хмельничное". Там обнаружены несколько вражеских БПЛА", - говорится в сообщении губернатора, размещенном в официальном канале на платформе "Макс". Губернатор добавил, что движение возобновится после окончания работ с беспилотниками.

севастополь

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россия, общество , севастополь, михаил развожаев