Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД назвали современных мошенников высокотехнологичными - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/chernyshov-872505397.html
В ГД назвали современных мошенников высокотехнологичными
В ГД назвали современных мошенников высокотехнологичными - 19.08.2026, ПРАЙМ
В ГД назвали современных мошенников высокотехнологичными
Современные мошенники - это высокотехнологичные люди, использующие все новейшие технологии, включая искусственный интеллект, сообщил РИА Новости вице-спикер... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T13:57+0300
2026-08-19T13:57+0300
технологии
банки
общество
госдума
лдпр
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859615163_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_f878adf23e6937ba6ac36799cba08f71.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Современные мошенники - это высокотехнологичные люди, использующие все новейшие технологии, включая искусственный интеллект, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы (ЛДПР), руководитель проекта "Прививка от мошенников" Борис Чернышов. "Сейчас это высокотехнологичные люди, которые идут впереди любого государственного института", - ответил депутат на вопрос, как изменился портрет мошенника за последние годы, в кулуарах пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, современные мошенники изучают искусственный интеллект, чтобы использовать его не только для формирования диалога с будущей жертвой, но еще и для визуализации самого мошенничества. "Это и дипфейки, и кружочки с использованием искусственного интеллекта. Все это сейчас активно развивается", - уточнил Чернышов. Ранее в августе Банк России сообщал, что во втором квартале 2026 года инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859615163_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_4563c5cfaf731be8cbd3960fe7ab4f84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, общество , госдума, лдпр, банк россии
Технологии, Банки, Общество , Госдума, ЛДПР, Банк России
13:57 19.08.2026
 
В ГД назвали современных мошенников высокотехнологичными

Вице-спикер Госдумы Чернышов: современные мошенники — высокотехнологичные люди

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗзаседание Государственной Думы РФ
Ззаседание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Современные мошенники - это высокотехнологичные люди, использующие все новейшие технологии, включая искусственный интеллект, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы (ЛДПР), руководитель проекта "Прививка от мошенников" Борис Чернышов.
"Сейчас это высокотехнологичные люди, которые идут впереди любого государственного института", - ответил депутат на вопрос, как изменился портрет мошенника за последние годы, в кулуарах пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, современные мошенники изучают искусственный интеллект, чтобы использовать его не только для формирования диалога с будущей жертвой, но еще и для визуализации самого мошенничества.
"Это и дипфейки, и кружочки с использованием искусственного интеллекта. Все это сейчас активно развивается", - уточнил Чернышов.
Ранее в августе Банк России сообщал, что во втором квартале 2026 года инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.
 
ТехнологииБанкиОбществоГосдумаЛДПРБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала