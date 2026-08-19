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В ГД назвали современных мошенников высокотехнологичными
В ГД назвали современных мошенников высокотехнологичными - 19.08.2026, ПРАЙМ
В ГД назвали современных мошенников высокотехнологичными
Современные мошенники - это высокотехнологичные люди, использующие все новейшие технологии, включая искусственный интеллект, сообщил РИА Новости вице-спикер... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T13:57+0300
2026-08-19T13:57+0300
2026-08-19T13:57+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Современные мошенники - это высокотехнологичные люди, использующие все новейшие технологии, включая искусственный интеллект, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы (ЛДПР), руководитель проекта "Прививка от мошенников" Борис Чернышов. "Сейчас это высокотехнологичные люди, которые идут впереди любого государственного института", - ответил депутат на вопрос, как изменился портрет мошенника за последние годы, в кулуарах пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, современные мошенники изучают искусственный интеллект, чтобы использовать его не только для формирования диалога с будущей жертвой, но еще и для визуализации самого мошенничества. "Это и дипфейки, и кружочки с использованием искусственного интеллекта. Все это сейчас активно развивается", - уточнил Чернышов. Ранее в августе Банк России сообщал, что во втором квартале 2026 года инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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технологии, банки, общество , госдума, лдпр, банк россии
Технологии, Банки, Общество , Госдума, ЛДПР, Банк России
В ГД назвали современных мошенников высокотехнологичными
Вице-спикер Госдумы Чернышов: современные мошенники — высокотехнологичные люди
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Современные мошенники - это высокотехнологичные люди, использующие все новейшие технологии, включая искусственный интеллект, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы (ЛДПР), руководитель проекта "Прививка от мошенников" Борис Чернышов.
"Сейчас это высокотехнологичные люди, которые идут впереди любого государственного института", - ответил депутат на вопрос, как изменился портрет мошенника за последние годы, в кулуарах пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, современные мошенники изучают искусственный интеллект, чтобы использовать его не только для формирования диалога с будущей жертвой, но еще и для визуализации самого мошенничества.
"Это и дипфейки, и кружочки с использованием искусственного интеллекта. Все это сейчас активно развивается", - уточнил Чернышов.
Ранее в августе Банк России
сообщал, что во втором квартале 2026 года инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.