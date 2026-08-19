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Пострадавшим от паводка в Дагестане направят еще 500 миллионов рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Пострадавшим от паводка в Дагестане направят еще 500 миллионов рублей
Пострадавшим от паводка в Дагестане направят еще 500 миллионов рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ
Пострадавшим от паводка в Дагестане направят еще 500 миллионов рублей
Правительство РФ направит дополнительно около 500 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от паводка в Дагестане, сообщили в российском кабмине. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T09:16+0300
2026-08-19T09:21+0300
россия
дагестан
чечня
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно около 500 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от паводка в Дагестане, сообщили в российском кабмине. "Около полумиллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства Дагестану на возмещение расходов, связанных с оказанием мер поддержки пострадавшим от наводнения. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости, уточнили в правительстве. На сегодняшний день общий объем средств, выделенных на восстановительные работы и помощь пострадавшим гражданам, превысил 12 миллиардов рублей. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
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192
40
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россия, дагестан, чечня
РОССИЯ, Дагестан, ЧЕЧНЯ
09:16 19.08.2026 (обновлено: 09:21 19.08.2026)
 
Пострадавшим от паводка в Дагестане направят еще 500 миллионов рублей

Правительство направит 500 млн рублей на компенсации пострадавшим от паводка в Дагестане

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно около 500 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от паводка в Дагестане, сообщили в российском кабмине.
"Около полумиллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства Дагестану на возмещение расходов, связанных с оказанием мер поддержки пострадавшим от наводнения. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости, уточнили в правительстве.
На сегодняшний день общий объем средств, выделенных на восстановительные работы и помощь пострадавшим гражданам, превысил 12 миллиардов рублей.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
 
РОССИЯДагестанЧЕЧНЯ
 
 
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