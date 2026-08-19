https://1prime.ru/20260819/dagestan-872493131.html

Пострадавшим от паводка в Дагестане направят еще 500 миллионов рублей

Пострадавшим от паводка в Дагестане направят еще 500 миллионов рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ

Пострадавшим от паводка в Дагестане направят еще 500 миллионов рублей

Правительство РФ направит дополнительно около 500 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от паводка в Дагестане, сообщили в российском кабмине. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:16+0300

2026-08-19T09:16+0300

2026-08-19T09:21+0300

россия

дагестан

чечня

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872493131.jpg?1787120477

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно около 500 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от паводка в Дагестане, сообщили в российском кабмине. "Около полумиллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства Дагестану на возмещение расходов, связанных с оказанием мер поддержки пострадавшим от наводнения. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости, уточнили в правительстве. На сегодняшний день общий объем средств, выделенных на восстановительные работы и помощь пострадавшим гражданам, превысил 12 миллиардов рублей. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.

дагестан

чечня

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дагестан, чечня