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В Ингушетии долги по коммунальным платежам превысили 22 миллиарда рублей
В Ингушетии долги по коммунальным платежам превысили 22 миллиарда рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Ингушетии долги по коммунальным платежам превысили 22 миллиарда рублей
Долги по коммунальным платежам в Ингушетии превысили 22 миллиарда рублей, власти республики предпринимают ряд мер по снижению задолженности, сообщил глава... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:52+0300
2026-08-19T18:52+0300
2026-08-19T18:52+0300
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НАЛЬЧИК, 19 авг – ПРАЙМ. Долги по коммунальным платежам в Ингушетии превысили 22 миллиарда рублей, власти республики предпринимают ряд мер по снижению задолженности, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Собираемость платежей за коммунальные услуги - серьезная проблема для Ингушетии. Задолженность за газ, электроэнергию и водоснабжение уже превышает 22 миллиарда рублей. Это средства, которых сегодня не хватает коммунальным предприятиям на ремонт, модернизацию сетей и выполнение инвестиционных программ", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, это вопрос, который касается не только отдельных предприятий, но и каждого жителя республики, власти региона предпринимают усилия по увеличению собираемости платежей. "В числе первоочередных задач - актуализация абонентской базы. Сейчас проводится инвентаризация почти 60 тысяч лицевых счетов, из которых 57 347 относятся к населению. Продолжается работа по выявлению незаконного и бездоговорного потребления", - отметил Калиматов. Кроме того, для удобства жителей дополнительно установлены 40 терминалов для оплаты газа, электроэнергии и водоснабжения, ведется работа по внедрению единого платежного документа, а также снижению дебиторской задолженности.
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россия, ингушетия
В Ингушетии долги по коммунальным платежам превысили 22 миллиарда рублей
Глава Ингушетии Калиматов: долги по коммунальным платежам превысили 22 миллиарда рублей
НАЛЬЧИК, 19 авг – ПРАЙМ. Долги по коммунальным платежам в Ингушетии превысили 22 миллиарда рублей, власти республики предпринимают ряд мер по снижению задолженности, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Собираемость платежей за коммунальные услуги - серьезная проблема для Ингушетии
. Задолженность за газ, электроэнергию и водоснабжение уже превышает 22 миллиарда рублей. Это средства, которых сегодня не хватает коммунальным предприятиям на ремонт, модернизацию сетей и выполнение инвестиционных программ", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, это вопрос, который касается не только отдельных предприятий, но и каждого жителя республики, власти региона предпринимают усилия по увеличению собираемости платежей.
"В числе первоочередных задач - актуализация абонентской базы. Сейчас проводится инвентаризация почти 60 тысяч лицевых счетов, из которых 57 347 относятся к населению. Продолжается работа по выявлению незаконного и бездоговорного потребления", - отметил Калиматов.
Кроме того, для удобства жителей дополнительно установлены 40 терминалов для оплаты газа, электроэнергии и водоснабжения, ведется работа по внедрению единого платежного документа, а также снижению дебиторской задолженности.