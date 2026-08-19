Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/dolja-872513894.html
Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15%
Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15%
Доля свободных площадей в российских небольших торговых центрах к концу 2026 года может вырасти до 15%, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:23+0300
2026-08-19T16:23+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872513894.jpg?1787145790
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Доля свободных площадей в российских небольших торговых центрах к концу 2026 года может вырасти до 15%, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева. "Доля вакансии к концу году будет около 8%. Правда, в малых торговых центрах она, может быть, до 15% увеличится", - сказала она. По словам Кермедчиевой, дело в том, что в малых ТЦ крупных брендов не было и они туда не собираются заходить, а те сервисы, которые ранее арендовали помещения в торговых центрах, перейдут в стрит-ритейл, где им выгоднее размещаться.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
16:23 19.08.2026
 
Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15%

Эксперт Кермедчиева: доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Доля свободных площадей в российских небольших торговых центрах к концу 2026 года может вырасти до 15%, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева.
"Доля вакансии к концу году будет около 8%. Правда, в малых торговых центрах она, может быть, до 15% увеличится", - сказала она.
По словам Кермедчиевой, дело в том, что в малых ТЦ крупных брендов не было и они туда не собираются заходить, а те сервисы, которые ранее арендовали помещения в торговых центрах, перейдут в стрит-ритейл, где им выгоднее размещаться.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала