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Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15%
Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15%
Доля свободных площадей в российских небольших торговых центрах к концу 2026 года может вырасти до 15%, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:23+0300
2026-08-19T16:23+0300
2026-08-19T16:23+0300
бизнес
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Доля свободных площадей в российских небольших торговых центрах к концу 2026 года может вырасти до 15%, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева.
"Доля вакансии к концу году будет около 8%. Правда, в малых торговых центрах она, может быть, до 15% увеличится", - сказала она.
По словам Кермедчиевой, дело в том, что в малых ТЦ крупных брендов не было и они туда не собираются заходить, а те сервисы, которые ранее арендовали помещения в торговых центрах, перейдут в стрит-ритейл, где им выгоднее размещаться.
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бизнес
Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15%
Эксперт Кермедчиева: доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15%
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Доля свободных площадей в российских небольших торговых центрах к концу 2026 года может вырасти до 15%, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева.
"Доля вакансии к концу году будет около 8%. Правда, в малых торговых центрах она, может быть, до 15% увеличится", - сказала она.
По словам Кермедчиевой, дело в том, что в малых ТЦ крупных брендов не было и они туда не собираются заходить, а те сервисы, которые ранее арендовали помещения в торговых центрах, перейдут в стрит-ритейл, где им выгоднее размещаться.