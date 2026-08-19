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Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15%

Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Доля свободных площадей в малых ТЦ к концу года может вырасти до 15%

Доля свободных площадей в российских небольших торговых центрах к концу 2026 года может вырасти до 15%, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:23+0300

2026-08-19T16:23+0300

2026-08-19T16:23+0300

бизнес

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Доля свободных площадей в российских небольших торговых центрах к концу 2026 года может вырасти до 15%, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева. "Доля вакансии к концу году будет около 8%. Правда, в малых торговых центрах она, может быть, до 15% увеличится", - сказала она. По словам Кермедчиевой, дело в том, что в малых ТЦ крупных брендов не было и они туда не собираются заходить, а те сервисы, которые ранее арендовали помещения в торговых центрах, перейдут в стрит-ритейл, где им выгоднее размещаться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес