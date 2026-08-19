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Доля российских туристов на Кипре снизилась до 1% - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Доля российских туристов на Кипре снизилась до 1%
Доля российских туристов на Кипре снизилась до 1% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Доля российских туристов на Кипре снизилась до 1%
Доля российских туристов на Кипре в 2025 году снизилась до 1% против 27% несколько лет назад, говорится в аналитическом докладе компании Tourism Economics. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:38+0300
2026-08-19T17:38+0300
бизнес
туризм
россия
кипр
польша
центральная европа
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Доля российских туристов на Кипре в 2025 году снизилась до 1% против 27% несколько лет назад, говорится в аналитическом докладе компании Tourism Economics. "До 2022 года на долю России приходилось более 27% въездного туристического потока", - указывают аналитики.  Затем Кипр оперативно переориентировался на альтернативные европейские рынки, говорится в докладе. В частности, выросла доля польских гостей. "В то время как доля прибытий из России сократилась с 27% до 1% от общего числа в 2025 году, доля прибытий из Польши за тот же период выросла с 2% до 9%. Параллельно более активное освоение рынков Центральной Европы и стран Северной Европы помогло компенсировать потерю спроса", - сказано в документе. В результате в 2024 году Кипр зафиксировал рекордное число туристских прибытий, превысившее допандемийный уровень.
кипр
польша
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бизнес, туризм, россия, кипр, польша, центральная европа
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИПР, ПОЛЬША, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
17:38 19.08.2026
 
Доля российских туристов на Кипре снизилась до 1%

Tourism Economics: доля российских туристов на Кипре в 2025 году снизилась до 1%

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Доля российских туристов на Кипре в 2025 году снизилась до 1% против 27% несколько лет назад, говорится в аналитическом докладе компании Tourism Economics.
"До 2022 года на долю России приходилось более 27% въездного туристического потока", - указывают аналитики. 
Затем Кипр оперативно переориентировался на альтернативные европейские рынки, говорится в докладе. В частности, выросла доля польских гостей.
"В то время как доля прибытий из России сократилась с 27% до 1% от общего числа в 2025 году, доля прибытий из Польши за тот же период выросла с 2% до 9%. Параллельно более активное освоение рынков Центральной Европы и стран Северной Европы помогло компенсировать потерю спроса", - сказано в документе.
В результате в 2024 году Кипр зафиксировал рекордное число туристских прибытий, превысившее допандемийный уровень.
 
БизнесТуризмРОССИЯКИПРПОЛЬШАЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
 
 
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