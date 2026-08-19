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Доля юаня в платежах через SWIFT в июле и июне остается одинаковой

Доля юаня в платежах через SWIFT в июле и июне остается одинаковой - 19.08.2026, ПРАЙМ

Доля юаня в платежах через SWIFT в июле и июне остается одинаковой

Второй год подряд доля юаня среди основных валют межбанковской системы SWIFT в июле и июне остается одинаковой - в этом году в оба этих месяца она составляет по | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T21:52+0300

2026-08-19T21:52+0300

2026-08-19T21:52+0300

рынок

финансы

китай

индия

swift

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Второй год подряд доля юаня среди основных валют межбанковской системы SWIFT в июле и июне остается одинаковой - в этом году в оба этих месяца она составляет по 3,1%, а год назад была по 2,8%, свидетельствуют данные системы, которые изучило РИА Новости. Традиционно самый большой объем в платежах через SWIFT пришелся на доллар: в июле его доля оказалась больше, чем в июне - 50,99% против 50,1%. Следом по доле в системе расположился евро - 21,78% против 21,88%. Третье место занял британский фунт, оказавшийся на максимуме с февраля этого года: его доля выросла за месяц до 6,97% с 6,71%. Четвертая - японская иена с 3,35% против 3,66% в июне. Юань сохранил за собой пятое место. Доля канадского доллара составила 2,76%, а гонконгского - 1,84%. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.

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рынок, финансы, китай, индия, swift