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Amazon до конца года запустит беспилотную доставку
Amazon до конца года запустит беспилотную доставку - 19.08.2026, ПРАЙМ
Amazon до конца года запустит беспилотную доставку
Американская корпорация Amazon планирует до конца года запустить доставку товаров беспилотниками в пригородах почти 500 городов США, передает агентство... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:49+0300
2026-08-19T17:49+0300
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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Американская корпорация Amazon планирует до конца года запустить доставку товаров беспилотниками в пригородах почти 500 городов США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление компании. По данным агентства, беспилотники смогут доставлять заказы весом до 2,2 килограмма в течение 30 минут и будут летать преимущественно в пригородах, вдали от небоскребов и крупных аэропортов. Таким образом служба доставки беспилотниками расширится более чем в шесть раз и охватит почти 500 населенных пунктов, согласно плану Amazon. Для подписчиков сервиса Amazon Prime, оформивших заказ на сумму от 50 долларов, такая доставка будет бесплатной, говорится в материале. Генеральный директор Amazon Энди Джасси в своем ежегодном письме акционерам заявил, что компания рассчитывает на дальнейшее масштабирование программы беспилотной доставки. "Мы планируем охватить 30 миллионов клиентов к концу года и рассчитываем доставить полмиллиарда посылок к концу этого десятилетия", - пишет Джасси в письме. Пока что программа все еще носит экспериментальный характер, заявила агентству аналитик исследовательской компании Forrester Сучарита Кодали. Отмечается, что массовому запуску мешают требования регуляторов, риск жалоб жителей на шум, а также деревья и надувные бассейны на частных участках, затрудняющие поиск безопасной зоны для сброса груза. До этого Amazon получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на полеты беспилотников вне зоны прямой видимости пилотов. Масштабирование программы необходимо корпорации для жесткой конкуренции в скорости доставки с торговой сетью Walmart, которая также развивает беспилотные технологии.
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бизнес, мировая экономика, сша, amazon, walmart
Бизнес, Мировая экономика, США, Amazon, Walmart
Amazon до конца года запустит беспилотную доставку
Amazon до конца года запустит доставку товаров беспилотниками в пригородах 500 городов США
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Американская корпорация Amazon планирует до конца года запустить доставку товаров беспилотниками в пригородах почти 500 городов США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление компании.
По данным агентства, беспилотники смогут доставлять заказы весом до 2,2 килограмма в течение 30 минут и будут летать преимущественно в пригородах, вдали от небоскребов и крупных аэропортов. Таким образом служба доставки беспилотниками расширится более чем в шесть раз и охватит почти 500 населенных пунктов, согласно плану Amazon
.
Для подписчиков сервиса Amazon Prime, оформивших заказ на сумму от 50 долларов, такая доставка будет бесплатной, говорится в материале.
Генеральный директор Amazon Энди Джасси в своем ежегодном письме акционерам заявил, что компания рассчитывает на дальнейшее масштабирование программы беспилотной доставки.
"Мы планируем охватить 30 миллионов клиентов к концу года и рассчитываем доставить полмиллиарда посылок к концу этого десятилетия", - пишет Джасси в письме.
Пока что программа все еще носит экспериментальный характер, заявила агентству аналитик исследовательской компании Forrester Сучарита Кодали. Отмечается, что массовому запуску мешают требования регуляторов, риск жалоб жителей на шум, а также деревья и надувные бассейны на частных участках, затрудняющие поиск безопасной зоны для сброса груза.
До этого Amazon получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на полеты беспилотников вне зоны прямой видимости пилотов. Масштабирование программы необходимо корпорации для жесткой конкуренции в скорости доставки с торговой сетью Walmart
, которая также развивает беспилотные технологии.