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"ЭФКО-Каскад" просит суд прекратить охрану брендов "Моя семья"

"ЭФКО-Каскад" просит суд прекратить охрану брендов "Моя семья" - 19.08.2026, ПРАЙМ

"ЭФКО-Каскад" просит суд прекратить охрану брендов "Моя семья"

Белгородское ООО "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану двух товарных знаков... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:06+0300

2026-08-19T18:06+0300

2026-08-19T18:34+0300

бизнес

россия

"объединенные кондитеры"

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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Белгородское ООО "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад" просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану двух товарных знаков "Моя семья", принадлежащих кондитерскому предприятию "Рот Фронт", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь идет о словесном знаке "Моя семья" и комбинированном с таким же словесным элементом. Оба знака были зарегистрированы в 2005 году, при этом приоритет словесного знака – с 1996 года. Бренды действуют для таких товаров единственного класса, как карамели, конфеты, лакричные конфеты, мятные конфеты, леденцы, мармелад, пастилки, помадки и шоколад. По мнению истца, правообладатель свои товарные знаки не использует. Из-за неуплаты истцом госпошлины иск пока оставлен без движения. "Рот Фронт" входит в холдинг "Объединенные кондитеры", включающий в себя 16 предприятий, в том числе столичные "Красный Октябрь" и "Кондитерский концерн "Бабаевский". В ассортименте холдинга – известные российские бренды "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Коровка", "Птичье молоко" и многие другие. Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности в России. Занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой продукции, пищевых ингредиентов, растительных альтернатив мяса и молока. Выпускает продукцию под брендами "Слобода", Altero, DeOlio и другими. В 2025 году группа приобрела производителя масел "Олейна" и Ideal.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, "объединенные кондитеры"