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Путин назвал факторы, влияющие на темпы экономического роста России
Путин назвал факторы, влияющие на темпы экономического роста России - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин назвал факторы, влияющие на темпы экономического роста России
Целый ряд факторов, включая внешнее давление и террористические атаки, сказывается на темпах экономического роста России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:42+0300
2026-08-19T15:42+0300
2026-08-19T15:42+0300
экономика
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Целый ряд факторов, включая внешнее давление и террористические атаки, сказывается на темпах экономического роста России, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Путин назвал факторы, влияющие на темпы экономического роста России
Путин: ряд факторов, включая внешнее давление, влияет на темпы экономического роста России