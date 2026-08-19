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Путин призвал ритмично реализовывать план развития российской экономики - 19.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал ритмично реализовывать план развития российской экономики
Путин призвал ритмично реализовывать план развития российской экономики - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин призвал ритмично реализовывать план развития российской экономики
План развития российской экономики должен ритмично реализовываться, сообщил президент России Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:44+0300
2026-08-19T15:44+0300
россия
финансы
владимир путин
совет по стратегическому развитию
экономика
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. План развития российской экономики должен ритмично реализовываться, сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в России уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест и увеличения выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, отметил Путин, именно о качественном и интенсивном развитии отечественной экономики. "О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно, а пока хотел бы отметить, что план структурных изменений был подготовлен правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки", - заявил президент. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года.
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россия, финансы, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию, Экономика
15:44 19.08.2026
 
Путин призвал ритмично реализовывать план развития российской экономики

Президент Путин: план развития российской экономики должен ритмично реализовываться

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. План развития российской экономики должен ритмично реализовываться, сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что в России уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест и увеличения выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, отметил Путин, именно о качественном и интенсивном развитии отечественной экономики.
"О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно, а пока хотел бы отметить, что план структурных изменений был подготовлен правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки", - заявил президент.
Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыВладимир ПутинСовет по стратегическому развитию
 
 
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