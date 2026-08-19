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Путин назвал главную задачу России в экономике

Путин назвал главную задачу России в экономике - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин назвал главную задачу России в экономике

Многие мегапроекты в РФ прошли основную фазу инвестиций, сейчас наша задача запустить новый цикл инвестиций, заявил президент страны Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:47+0300

2026-08-19T15:47+0300

2026-08-19T15:47+0300

экономика

россия

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Многие мегапроекты в РФ прошли основную фазу инвестиций, сейчас наша задача запустить новый цикл инвестиций, заявил президент страны Владимир Путин. "Начиная с прошлого года многие так называемые мегапроекты прошли основную фазу инвестиций, они темпы инвестиций поддерживали, но практически многие из них завершились", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Сейчас наша задача - запустить новый инвестиционный цикл", - добавил президент.

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россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию