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Экспорт иранской нефти практически прекратился - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Экспорт иранской нефти практически прекратился
Экспорт иранской нефти практически прекратился - 19.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт иранской нефти практически прекратился
Расширен третий абзац | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T23:59+0300
2026-08-19T23:59+0300
иран
сша
cnn
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Расширен третий абзац ТЕГЕРАН, 19 авг - ПРАЙМ. Экспорт иранской нефти практически прекратился, заявил глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати. "В текущих условиях экспорт нефти практически прекращен", - сказал чиновник в эфире иранского телевидения. Он также отметил, что несмотря на это у страны есть необходимые ей валютные резервы, а также поступления валюты, которые позволят обеспечить страну лекарствами и базовыми товарами. Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США переходят к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщали, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана, при этом сохранится и блокада иранских портов.
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иран, сша, cnn
ИРАН, США, CNN
23:59 19.08.2026
 
Экспорт иранской нефти практически прекратился

Глава Центробанка Ирана Хеммати: экспорт иранской нефти практически прекратился

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Расширен третий абзац
ТЕГЕРАН, 19 авг - ПРАЙМ. Экспорт иранской нефти практически прекратился, заявил глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.
"В текущих условиях экспорт нефти практически прекращен", - сказал чиновник в эфире иранского телевидения.
Он также отметил, что несмотря на это у страны есть необходимые ей валютные резервы, а также поступления валюты, которые позволят обеспечить страну лекарствами и базовыми товарами.
Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США переходят к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщали, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана, при этом сохранится и блокада иранских портов.
 
ИРАНСШАCNN
 
 
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