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Россиянам рассказали, что идет на смену уличным банкоматам - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, что идет на смену уличным банкоматам
Россиянам рассказали, что идет на смену уличным банкоматам - 19.08.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, что идет на смену уличным банкоматам
Привычные уличные банкоматы в крупных городах становятся все менее рентабельными для их владельцев. Как рассказал агентству "Прайм" эксперт московского... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T03:03+0300
2026-08-19T03:03+0300
эксклюзив
финансы
банки
банкоматы
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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Привычные уличные банкоматы в крупных городах становятся все менее рентабельными для их владельцев. Как рассказал агентству "Прайм" эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, финансовый сектор переходит к новой модели обслуживания, где выдача наличных интегрируется в повседневную торговую инфраструктуру.На фоне широкого распространения безналичных расчетов содержание тысяч терминалов самообслуживания, особенно в спальных районах и малых городах, перестало быть выгодным для банков. Статистика регулятора неумолима: за последние годы число банкоматов в России сократилось более, чем на 100 тысяч единиц. Однако это не означает коллапс инфраструктуры, а скорее ее переформатирование.&quot;Банки целенаправленно выводят с рынка убыточные точки, оставляя лишь рентабельные устройства в местах с высокой проходимостью. На смену ушедшим приходит сервис &quot;наличные на кассе&quot;, который демонстрирует взрывную динамику — объем выдачи через торговые сети растет на 16–17% ежегодно&quot;, - говорит Елин.По его словам, только за первую половину 2025 года через магазинные кассы было выдано около 28 миллиардов рублей, а число участвующих точек перевалило за 43 тысячи.Механика всего процесса строго регламентирована и достаточно проста. Получить деньги в супермаркете или на АЗС можно при совершении реальной покупки — даже символической, вроде жевательной резинки. Клиент устно запрашивает сумму, кассир добавляет ее к общему чеку, покупатель подтверждает покупку картой "Мир" через смартфон или пластик. Лишь затем продавец выдает банкноты из кассы.География обслуживания стремительно расширяется — уже 43 тысячи торговых точек по всей стране подключены к этой системе. Основными узлами становятся продуктовые сети у дома, федеральные автозаправки, крупные аптечные ритейлеры и, что критически важно, отделения "Почты России".Причем почта по-прежнему остается главным "окном" к финансам для удаленных деревень и сел, куда коммерческим банкам идти невыгодно. Для магазинов этот подход также экономически привлекателен: он сокращает расходы на инкассацию и увеличивает клиентский трафик.Впрочем, у этого перехода есть и социальные риски. В зоне уязвимости — пенсионеры и жители отдаленных территорий, которым сложнее адаптироваться к новым правилам. Центробанк ищет баланс, запуская пилотные проекты по созданию независимых банкоматных сетей в труднодоступных регионах, например, через пилотный проект "Росинкас". Однако в городах будущее однозначно за гибридными сервисами, встроенными в повседневную жизнь.
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эксклюзив, финансы, банки, банкоматы
Эксклюзив, Финансы, Банки, Банкоматы
03:03 19.08.2026
 
Россиянам рассказали, что идет на смену уличным банкоматам

Елин: выдача наличных в магазинах вытесняет уличные терминалы самообслуживания

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКассир считает деньги в супермаркете сети "Лента" в Москве
Кассир считает деньги в супермаркете сети Лента в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Привычные уличные банкоматы в крупных городах становятся все менее рентабельными для их владельцев. Как рассказал агентству "Прайм" эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, финансовый сектор переходит к новой модели обслуживания, где выдача наличных интегрируется в повседневную торговую инфраструктуру.
На фоне широкого распространения безналичных расчетов содержание тысяч терминалов самообслуживания, особенно в спальных районах и малых городах, перестало быть выгодным для банков. Статистика регулятора неумолима: за последние годы число банкоматов в России сократилось более, чем на 100 тысяч единиц. Однако это не означает коллапс инфраструктуры, а скорее ее переформатирование.

"Банки целенаправленно выводят с рынка убыточные точки, оставляя лишь рентабельные устройства в местах с высокой проходимостью. На смену ушедшим приходит сервис "наличные на кассе", который демонстрирует взрывную динамику — объем выдачи через торговые сети растет на 16–17% ежегодно", - говорит Елин.

По его словам, только за первую половину 2025 года через магазинные кассы было выдано около 28 миллиардов рублей, а число участвующих точек перевалило за 43 тысячи.
Механика всего процесса строго регламентирована и достаточно проста. Получить деньги в супермаркете или на АЗС можно при совершении реальной покупки — даже символической, вроде жевательной резинки. Клиент устно запрашивает сумму, кассир добавляет ее к общему чеку, покупатель подтверждает покупку картой "Мир" через смартфон или пластик. Лишь затем продавец выдает банкноты из кассы.
Число мошеннических операций через банкоматы выросло в 2,2 раза
5 августа, 09:32
География обслуживания стремительно расширяется — уже 43 тысячи торговых точек по всей стране подключены к этой системе. Основными узлами становятся продуктовые сети у дома, федеральные автозаправки, крупные аптечные ритейлеры и, что критически важно, отделения "Почты России".
Причем почта по-прежнему остается главным "окном" к финансам для удаленных деревень и сел, куда коммерческим банкам идти невыгодно. Для магазинов этот подход также экономически привлекателен: он сокращает расходы на инкассацию и увеличивает клиентский трафик.
Впрочем, у этого перехода есть и социальные риски. В зоне уязвимости — пенсионеры и жители отдаленных территорий, которым сложнее адаптироваться к новым правилам. Центробанк ищет баланс, запуская пилотные проекты по созданию независимых банкоматных сетей в труднодоступных регионах, например, через пилотный проект "Росинкас". Однако в городах будущее однозначно за гибридными сервисами, встроенными в повседневную жизнь.
 
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