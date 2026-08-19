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Россиянам рассказали, что идет на смену уличным банкоматам

Россиянам рассказали, что идет на смену уличным банкоматам - 19.08.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, что идет на смену уличным банкоматам

Привычные уличные банкоматы в крупных городах становятся все менее рентабельными для их владельцев. Как рассказал агентству "Прайм" эксперт московского... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T03:03+0300

2026-08-19T03:03+0300

2026-08-19T03:03+0300

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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Привычные уличные банкоматы в крупных городах становятся все менее рентабельными для их владельцев. Как рассказал агентству "Прайм" эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, финансовый сектор переходит к новой модели обслуживания, где выдача наличных интегрируется в повседневную торговую инфраструктуру.На фоне широкого распространения безналичных расчетов содержание тысяч терминалов самообслуживания, особенно в спальных районах и малых городах, перестало быть выгодным для банков. Статистика регулятора неумолима: за последние годы число банкоматов в России сократилось более, чем на 100 тысяч единиц. Однако это не означает коллапс инфраструктуры, а скорее ее переформатирование."Банки целенаправленно выводят с рынка убыточные точки, оставляя лишь рентабельные устройства в местах с высокой проходимостью. На смену ушедшим приходит сервис "наличные на кассе", который демонстрирует взрывную динамику — объем выдачи через торговые сети растет на 16–17% ежегодно", - говорит Елин.По его словам, только за первую половину 2025 года через магазинные кассы было выдано около 28 миллиардов рублей, а число участвующих точек перевалило за 43 тысячи.Механика всего процесса строго регламентирована и достаточно проста. Получить деньги в супермаркете или на АЗС можно при совершении реальной покупки — даже символической, вроде жевательной резинки. Клиент устно запрашивает сумму, кассир добавляет ее к общему чеку, покупатель подтверждает покупку картой "Мир" через смартфон или пластик. Лишь затем продавец выдает банкноты из кассы.География обслуживания стремительно расширяется — уже 43 тысячи торговых точек по всей стране подключены к этой системе. Основными узлами становятся продуктовые сети у дома, федеральные автозаправки, крупные аптечные ритейлеры и, что критически важно, отделения "Почты России".Причем почта по-прежнему остается главным "окном" к финансам для удаленных деревень и сел, куда коммерческим банкам идти невыгодно. Для магазинов этот подход также экономически привлекателен: он сокращает расходы на инкассацию и увеличивает клиентский трафик.Впрочем, у этого перехода есть и социальные риски. В зоне уязвимости — пенсионеры и жители отдаленных территорий, которым сложнее адаптироваться к новым правилам. Центробанк ищет баланс, запуская пилотные проекты по созданию независимых банкоматных сетей в труднодоступных регионах, например, через пилотный проект "Росинкас". Однако в городах будущее однозначно за гибридными сервисами, встроенными в повседневную жизнь.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, банки, банкоматы