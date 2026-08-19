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Ядовитые "португальские кораблики" наводнили пляжи в Европе, пишет FT
Ядовитые "португальские кораблики" наводнили пляжи в Европе, пишет FT - 19.08.2026, ПРАЙМ
Ядовитые "португальские кораблики" наводнили пляжи в Европе, пишет FT
Похожие на медуз существа, называемые "португальскими корабликами", наводнили пляжи Франции и Испании, успев ужалить более тысячи человек за две недели,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:29+0300
2026-08-19T10:29+0300
2026-08-19T10:29+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Похожие на медуз существа, называемые "португальскими корабликами", наводнили пляжи Франции и Испании, успев ужалить более тысячи человек за две недели, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследователя французского научно-исследовательского института эксплуатации морских ресурсов (Ifremer) Эльвиру Антаян. Газета пишет, что похожие на медуз физалии в больших количествах появились на атлантическом побережье во Франции и Испании в последние недели. Этот вид чаще всего встречается в тропических водах, однако на фоне аномальной жары они начали массово приплывать на побережье западноевропейских стран. "На побережье французской Страны Басков за две недели зафиксировано более тысячи случаев укусов "португальских корабликов", - пишет издание. Власти города Аркашон во Франции ранее в этом месяце запретили купаться на главном пляже из-за присутствия "португальских корабликов". Власти города Сан-Себастьян на севере Испании и департамента Атлантические Пиренеи во Франции также выпустили предупреждения, вывесив белые флаги на пляжах с фиолетовыми изображениями "португальских корабликов". Примерно в 10% случаях туристам, которых жалят "португальские кораблики", требуется госпитализация, поскольку яд физалий может вызывать сильную боль, проблемы с дыханием, сердцем или аллергический шок.
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Общество , ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, пляжи, Туризм, ЕВРОПА
Ядовитые "португальские кораблики" наводнили пляжи в Европе, пишет FT
FT: ядовитые "португальские кораблики" наводнили пляжи во Франции и Испании
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Похожие на медуз существа, называемые "португальскими корабликами", наводнили пляжи Франции и Испании, успев ужалить более тысячи человек за две недели, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследователя французского научно-исследовательского института эксплуатации морских ресурсов (Ifremer) Эльвиру Антаян.
Газета пишет, что похожие на медуз физалии в больших количествах появились на атлантическом побережье во Франции и Испании в последние недели. Этот вид чаще всего встречается в тропических водах, однако на фоне аномальной жары они начали массово приплывать на побережье западноевропейских стран.
"На побережье французской Страны Басков за две недели зафиксировано более тысячи случаев укусов "португальских корабликов", - пишет издание.
Власти города Аркашон во Франции ранее в этом месяце запретили купаться на главном пляже из-за присутствия "португальских корабликов". Власти города Сан-Себастьян на севере Испании и департамента Атлантические Пиренеи во Франции также выпустили предупреждения, вывесив белые флаги на пляжах с фиолетовыми изображениями "португальских корабликов".
Примерно в 10% случаях туристам, которых жалят "португальские кораблики", требуется госпитализация, поскольку яд физалий может вызывать сильную боль, проблемы с дыханием, сердцем или аллергический шок.